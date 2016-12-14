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Batman'da PKK'ya yardım eden 21 kişi gözaltına alındı

Batman ve Sason, Gercüş ve Hasankeyf ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Batmanda PKKya yardım eden 21 kişi gözaltına alındı

14 Aralık 2016 22:53

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 34 kişi için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi, Sason, Gercüş ve Hasankeyf ilçelerinde 34 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, CD, bilgisayar, fotoğraf makinesi, sim kart, tablet bilgisayar, harddisk, DVD, flash bellek, telsiz ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Adreslerinde bulunmayan 13 kişiyi yakalama çalışmaları sürdürüyor. 

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: Batman, gözaltına alındı, pkk, yardım eden 21 kişi


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