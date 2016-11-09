Olay, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletli iki kişi oldukları iddia edilen teröristler polis merkezinin girişinde bulunan polis kulübesine önce uzun namlulu silahla ateş açtı, ardından kulübeye el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Saldırganlar daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda zırhlı polis aracı ve özel harekat polisi sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iki kişi oldukları belirlenen teröristlerin yakalanması için çevrede operasyon başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri kulübe çevresinde inceleme yaptığı sırada kulübe yakınına atılmış EYP olduğunu fark etti. Ekipler, EYP'yi etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet Şükrü Yıldırım

