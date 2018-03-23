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Batman'da şehit olan askerimizin kimliği belli oldu |Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerimizin Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan olduğu açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Batmanda şehit olan askerimizin kimliği belli oldu |Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan

23 Mart 2018 20:21

Batman Valiliği, güvenlik güçlerimizle teröristler arasında çıkan çatışma hakkında yazılı açıklama yaptı. Valiliğin yaptığı açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Mart 2018 Cuma günü ilimiz Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında yürütülen operasyon sırasında, BTÖ mensuplarının saldırısı sonucu Kahraman Uzm. J. VI. Kad. Çavuşumuz Bülent Doğan şehit olmuştur. Saldırıyı gerçekleştiren BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.  

Hüseyin Sakar
 

 

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