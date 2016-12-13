Edinilen bilgilere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terörist cenazesine katıldığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alınan Besime Konca, bugün öğle saatlerinde sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kabul eden mahkeme, Konca için yeniden yakalama kararı verdi. Bunun üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Konca hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı.

Serbest kaldıktan sonra Diyarbakır'a gelen Konca, Ankara'da birlikte gözaltına alındığı HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel'e destek için geldiği Diyarbakır Adliye Sarayı'nda Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrol ile serbest bırakılmasına itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.