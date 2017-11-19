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Batman'da silahlı kavga: 4 yaralı

Batman’da iki aile arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Batmanda silahlı kavga: 4 yaralı

19 Kasım 2017 14:39

Edinilen bilgilere göre, kavga, Seyitler Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı sokakta bulunan iki aile arasında önce kısa süreli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Batman’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisi gelerek olaya müdahale etti. Kavgaya karıştığı belirtilen 5 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Osman Arslan

Etiketler: Batman, silahlı kavga

 

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