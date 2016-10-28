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Batman'da sivil katliamını F- 16 pilotu engellemiş

Hava Kuvvetleri’ndeki FETÖ’cüler, Batman’da içinde siviller olan taş ocağını “PKK’lılar var” deyip bombalatmak istedi. Ancak “Siviller ölür” diyen F-16 pilotunun dikkati, olası katliamı engelledi.

Batmanda sivil katliamını F- 16 pilotu engellemiş

28 Ekim 2016 10:30

FETÖ soruşturmasında bilgisine başvurulan bir F-16 pilotunun ifadesi, FETÖ ihanetinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. FETÖ üyesi subaylar, 'hızır savunma planı'nı sekteye uğratmak ve hükümeti zor duruma düşürmek için Batman yakınlarında, içinde siviller olan taş ocağını "PKK'lılar var" diyerek bombalatmaya çalıştı. Planı onaylaması için sürekli baskı yapılan pilot F.K.'nin durumu anlayıp emre direnmesi, bir sivil katliamını önledi.

'ÖNCELİKLİ HEDEF' YAPTILAR
Güneydoğu'da artan terör eylemlerinin ardından Genelkurmay Başkanlığı bu yılın başında, bölgede bulunan birliklere Hava Kuvvetleri olarak destek sağlanması ve savunma planı oluşturulması emri verdi. Buna göre, bölgede terör saldırısı meydana geldiğinde önceden yapılan planlamayla terör unsurlarının bulunabileceği yerler savaş uçakları tarafından vurulacaktı.

'SİVİLLER ZARAR GÖRÜR' RAPORU
Muharip Kuvvet Komutanlığı tarafından hazırlanan ve bu yıl ocak ayında Batman'da uygulanacak hızır savunma planını kontrol etmeye giden askeri personel, bölgede yerleşim alanı, tarlalar, köprüler ve taş ocağının iç içe olduğunu gördü. Bunun üzerine, planın uygulanması halinde sivillere zarar geleceğini belirten bir rapor hazırlandı. Ekip bu planla ilgili Hava Muharip Komutanlığı'na görüşlerini bildirdi. Fakat TSK'daki FETÖ unsurları rapora rağmen söz konusu planı hayata geçirilmek üzere 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na gönderildi. Bölgeye giden askeri ekipte yer alan, Konya 135. Filo'da görevli F-16 pilotu F.K., bölgede taş ocağının bulunması nedeniyle planın hayata geçirilemeyeceğini yineledi. Pilot, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Üs Harekât Komutanı Kurmay Albay Mustafa Ertürk'ü arayarak da bu görüşünü bildirdi.

'BU PLANA İMZA ATMAM'
Planı onaylayıp, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na iletmesi için sürekli baskı altında tutulan ancak hassasiyeti sayesinde bir sivil katliamın önüne geçen pilot F.K., tutuklu olan 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar ile yaptığı görüşmenin detaylarına da ifadesinde yer verdi: "Komutana, 'Bu planı oluşturup altına imza atamam. Bölgede olası bir eylemden dolayı havadan bombardıman yapılması durumunda bir çok sivil can kaybı olabilir' şeklinde görüş bildirdim. O dönem neden bu kadar ısrarla yerleşim sahasında bulunan taş ocağının koordinatını vermem konusunda baskı yaptıklarını anlamamıştım. Sonra herşey yerine oturdu."

BAŞKA YERİ BOMBALA
F-16 pilotu ifadesinde, tutuklanan 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar'ın kendisine, "Madem öyle, şehrin uzağında meskun mahal olmayan bir nokta ver" dediğini de aktardı. Haluk Şahar'ın böylece "PKK'ya zarar vermeyecek" şekilde göstermelik bir operasyon yaptırmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

Halit Turan - Sabah gazetesi


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