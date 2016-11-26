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Batman'da terör eylemlerine katılan 7 kişi gözaltına alındı

Batman'da çeşitli tarihlerde terör eylemlerine katıldıkları ve eylemleri organize ettikleri tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Batmanda terör eylemlerine katılan 7 kişi gözaltına alındı

26 Kasım 2016 20:39

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kent merkezinde terör eylemlerine katıldıkları ve eylemleri organize ettikleri" iddia edilen PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Batman merkez ve Kozluk ilçe merkezindeki operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı, firari 3 şüphelinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirilen açıklamada, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla ve bölge halkının desteğiyle terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği bildirildi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: 7 kişi gözaltına alındı, Batman, terör eylemleri


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