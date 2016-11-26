Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kent merkezinde terör eylemlerine katıldıkları ve eylemleri organize ettikleri" iddia edilen PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Batman merkez ve Kozluk ilçe merkezindeki operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı, firari 3 şüphelinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirilen açıklamada, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla ve bölge halkının desteğiyle terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Mehmet Şükrü Yıldırım