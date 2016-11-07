Edinilen bilgilere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, kentte çeşitli tarihlerde düzenlenen izinsiz gösterilerde polise taş ve molotofkokteylleriyle saldıran, terör örgütü propagandası yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Kentin farklı noktalarında düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN