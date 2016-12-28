Diğer
Kategoriler

Batman'da terör operasyonu: 18 gözaltı

Batman'da sosyal medya üzerinde terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.


28 Aralık 2016 11:28

Edinilen bilgiye göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şüpheliler üzerine çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından polis, belirlediği adreslere bugün sabah erken saatlerde operasyon yaptı. Operasyonda aralarında Petrol İş Sendikası Batman Şube Başkanı Ş.K.'nin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Osman Arslan
BATMAN 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç