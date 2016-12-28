Edinilen bilgiye göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şüpheliler üzerine çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından polis, belirlediği adreslere bugün sabah erken saatlerde operasyon yaptı. Operasyonda aralarında Petrol İş Sendikası Batman Şube Başkanı Ş.K.'nin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Osman Arslan

BATMAN