Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde terör eylemlerine katıldığı ve eylemleri organize ettiği tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 3 kişinin yakalanması için, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı bildirilerek, firari olan 1 kişinin bulunması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, cep telefonu ve sim kart ele geçirildiği de belirtildi.

Mehmet Şükrü Yıldırım