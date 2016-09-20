Edinilen bilgilere göre, Sason Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 7 Haziran seçimlerinde sözde "ikna komisyonları" oluşturarak, vatandaşlar üzerinde baskı uyguladıkları, vatandaşın özgür iradesinin sandığa yansımasına engel oldukları, "terör örgütüne yardım ve yataklık" yaptıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde 44 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezi, Sason ve Kozluk ilçeleri ile Şırnak’ın Cizre ilçesindeki 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında DBP Batman İl Eş Başkanı Mehmet Candemir, DBP Kozluk İlçe Eş Başkanı Muhlis Baltaş ve DBP Sason İlçe Eş Başkanı Mehmet Yıldız'ın da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman, 1 dolar ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 1’inin cezaevinde olduğu tespit edilirken, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mehmet Şükrü Yıldırım