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Batman’da terör operasyonu: 40 gözaltı

Batman’ın Sason İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Batman merkez ve Sason ile Kozluk ilçeleri ile Şırnak’ın Cizre ilçesinde 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DBP il ve ilçe eş başkanlarının da bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitap ve 1 dolar bulundu.

Batmanda terör operasyonu: 40 gözaltı

20 Eylül 2016 16:33

Edinilen bilgilere göre, Sason Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 7 Haziran seçimlerinde sözde "ikna komisyonları" oluşturarak, vatandaşlar üzerinde baskı uyguladıkları, vatandaşın özgür iradesinin sandığa yansımasına engel oldukları, "terör örgütüne yardım ve yataklık" yaptıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde 44 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezi, Sason ve Kozluk ilçeleri ile Şırnak’ın Cizre ilçesindeki 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında DBP Batman İl Eş Başkanı Mehmet Candemir, DBP Kozluk İlçe Eş Başkanı Muhlis Baltaş ve DBP Sason İlçe Eş Başkanı Mehmet Yıldız'ın da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman, 1 dolar ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 1’inin cezaevinde olduğu tespit edilirken, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.  

Mehmet Şükrü Yıldırım 


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