Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan şahısların yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, şahısların evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 9 tabanca fişeği, tablet bilgisayar, flaş bellek, 4 cep telefonu, fotoğraf makinesi, 10 sim kart, 3 SD hafıza kartı, 15 CD/DVD ele geçirildiği kaydedildi.

Osman Arslan