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Batman’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Batman’da düzenlenen terör operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Batmanda terör operasyonu: 8 gözaltı

15 Aralık 2016 10:56

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP ile PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik kent merkezi ve Gercüş’te 20 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, “Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı silah, çok sayıda cep telefonu. sim kart ve örgütsel doküman ele geçirildi. Firari 12 kişiyi yakalama çalışmaları da devam ediyor” denildi.  

Mehmet Şükrü Yıldırım


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