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Batman'da 'toplu kepenk kapatma' yasaklandı

Batman Valiliği, kentte toplu kepenk kapatmanın yasaklandığını duyurdu.

Batmanda toplu kepenk kapatma yasaklandı

01 Kasım 2016 15:57

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Özellikle ilimiz sınırları içinde yürütülen operasyonlar bahane edilmek suretiyle, önceki dönemlerde işyerlerinin çeşitli provokatif ve yasadışı saik ve yönlendirmelerle toplu olarak kapatıldıkları tespit edilmiştir. İşyerlerinin toplu halde kapatılmasının halkın günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırarak huzur ve sükûnunu bozduğu, kişilerin güvenlik, dirlik ve esenlik içinde günlük ihtiyaçlarını sağlamak suretiyle sağlıklı yaşamasını önemli ölçüde zaafiyete uğrattığı tespit edilmiştir. Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin temini, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamaları, ekonomik hayatın sürdürülebilir şekilde devamını sağlamak amacıyla ilimiz genelinde bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur. Bu itibarla, kamu düzeninin korunması için yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32'nci maddesi hükmü gereğince ilimiz sınırları içinde bulunan işyerlerinin toplu olarak kapatılmasının yasaklanması, aksine davranılması halinde mevzuat çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılması, bu kararın ilanen tüm vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına tebliğ edilmesini Valilik Makamının 31/10/2016 tarihli ve 21107935-530- E.10406 sayılı oluru ile uygun görülmüştür" denildi.

Mehmet Şükrü Yıldırım 


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