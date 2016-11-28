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Batman’da uyuşturucu operasyonları: 15 kişi tutuklandı

Batman’da kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 kişiden 15’i tutuklandı.


28 Kasım 2016 16:27

Batman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, son bir ayda uyuşturucu madde konusunda 18 operasyonun yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan 16 kişiye, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmaktan”, 21 kişiye ise “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçlamalarıyla işlem yapıldığı, bunlardan 15’inin tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, operasyonlarda 88 kilo 631 gram kubar esrar, 2 kilo 451 gram toz esrar, 151,3 gram eroin ve 29 gram metamfetaminin de ele geçirildiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: 

“Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüzde görevli personelimiz, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Alt Komisyonunda görevlendirilmiş olup, bu komisyonca gerçekleştirilen önleme faaliyetleri, Şube Müdürlüğümüz aracılığı ile Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ile paylaşılmaktadır. Ayrıca Uyuşturucu ile Mücadelenin sadece güvenlik kuvvetlerinin çalışmaları veya operasyonları ile yeterli olmayacağı, bunun yanında vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmaları ve 155 polis imdat hattına ihbarda bulunmalarıyla uyuşturucu ile mücadelede daha büyük başarılar elde edilecektir. İhbarda bulunan vatandaşlarımızın kimlik bilgileri mutlak suretle gizli tutulmaktadır.” 

Mehmet Şükrü Yıldırım


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