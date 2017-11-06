Batman'da yolcu treni ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Balpınar köy girişindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Batman’dan Diyarbakır istikametine doğru gitmekte olan 52537 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçitten geçtiği sırada atık kağıt ve plastik eşya yüklü 72 KA 867 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Mahmut Karabaş ile 14 yaşındaki Kadir Boğadır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Boğadır’ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tren kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

Osman Arslan