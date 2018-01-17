Batmanlı iki sporcu milli takımda

Müsabakalarda başarı gösterip ilk 8’e girecek olan bayan sporcular, 23-31 Ocak 2018 tarihleri arasında Yıldız ve Genç Bayan Türkiye şampiyonası için Bursa ilinde yapılacak milli takım kampına davet edilecek. Daha önce Rize ilinde yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Yıldızlar Türkiye Şampiyonu olarak ilk 16’ya giren bayan sporcu Şükran Cangir ve Türkiye 5’cisi olan bayan sporcu Sena Kaplan milli takım kadrosuna davet edildi.

Müsabakalarda ilk 3'e girip milli takım kadrosunda ve kampında yer almayı hedeflediklerini belirten Antrenör Bayram Bezenmiş, haftanın 6 gününü çalışarak müsabakaya hazırlandıklarını ve Batman’a başarılarla dönmek istediklerini belirtti.

Hüseyin Sakar