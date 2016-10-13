İş görüşmesi için 06 FC 8213 plakalı arabasıyla Batman'dan Van'a doğru yola çıkan iş adamı Kerem Bağlamış (34), Siirt'in Kurtalan ilçesinde askeri araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Bağlamış, olay yerinde hayatını kaybetti. Bağlamış'ın cenazesi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada otopsi işlemi yapılan Bağlamış'ın cenazesi Batman'a getirilerek toprağa verildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Osman Arslan