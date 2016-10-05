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Batmanlı sporcular, Wushu Dünya Şampiyonası'ndan 6 madalya ile döndü

Bulgaristan’da yapılan 2016 Wushu Gençler Dünya Şampiyonası'na Wushu Sanda'da katılan 8 Batmanlı sporcudan 4'ü dünya derecesi yaparken, Wushu Taolu Dülien'de ise iki kız sporcu da dünya derecesi yaptı ve toplamda 6 madalya alarak yurda döndü.

Batmanlı sporcular, Wushu Dünya Şampiyonasından 6 madalya ile döndü

05 Ekim 2016 10:49

Milli Takım antrenörü olarak görev yapan Türkiye Wushu Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve aynı zamanda Wushu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Genel Koordinatörü Abdulaziz Velioğlu, Dünya Şampiyonası'ndan 4 dünya derecesi yaparak 6 madalya ile yurda döndüklerini ifade etti. Abdulaziz Velioğlu, “26 Eylül 2 Ekim 2016 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde yapılan 6. Wushu Gençler Dünya Şampiyonası'nda gençlerimiz çıktıkları her karşılaşmada hakemlere rağmen ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Wushu Sanda'da 5 erkek 3 kız olmak üzere 8 sporcu ile katıldığımız Dünya Şampiyonası'nda Sanda dalında 2 genç erkek sporcumuz dünya ikinciliği, 2 genç bayan sporcumuz dünya üçüncülüğü elde ederek yüzde 50’lik bir başarı yakalamış oldu. Ayrıca Taolu Dulien'de iki genç bayan sporcumuz dünya ikincisi olma başarısını gösterdi. Sporcularımız ilk karşılaşmalarını rahat geçince derece maçlarında maalesef bazı ülkelerin hakemler üzerindeki etkisiyle oluşan hakem engelleri ve aleyhteki tutumlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Tüm bu engelleme ve zorluklara rağmen genç erkeklerde 2, genç bayanlarda da 2 dalda 4 madalya olmak üzere toplamda 6 madalya almayı başardılar. Dünya Şampiyonası boyunca takımın başında ve takımı bir an bile yalnız bırakmayan Türkiye Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurahman Akyüz başta olmak üzere, emeği geçen tüm antrenörlerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum, sporcularımız yürekten kutluyorum” dedi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: Batmanlı sporcular, Wushu Dünya Şampiyonası


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