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Batmanlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yastık altındaki dövizleri bozdurun” çağrısına, Batmanlılar da destek verdi. Kentte, önce döviz bürolarına uğrayıp, dolarlarını Türk lirasına çeviren vatandaşlar, daha sonra ise kuyumcuların yolunu tuttu.

Batmanlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğanın çağrısına destek verdi

04 Aralık 2016 11:40
Batmanlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına destek verdi - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk lirasının, euro ve dolara karşı değer kaybetmesi üzerine yaptığı çağrıya Batmanlılar da destek verdi. Vatandaşlar, Türk lirasına çevirdikleri dövizleriyle altın almaya başladı. Kentteki hem döviz bürolarında hem de kuyumcularda hareketlilik yaşandı. 

Kuyumcu Menduh Obut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının altın satışını etkilediğini belirterek, “Vatandaş dolardan çıkmaya başlayıp, altına yatırım yapmaya başladı. İnşallah bu krizi de atlatacağız. Türkiye büyük bir devlettir” dedi.

“Başarılı olamayacaklar”
Dolarını bozdurup, altın alan Sevban Sevkal, “1000 dolarım vardı, bozdurup iki bilezik aldım. 15 Temmuz darbe gecesinde başarılı olamadıkları için bizi ekonomi ile vurmaya çalışıyorlar. Başarılı olamayacaklar” diye konuştu.

“Yastık altındaki dolarlar çıkmaya başladı”
Dövizci Adil Yıldız ise hafta sonu olmasına rağmen bürolarında hareketlilik yaşandığını belirterek, “Yastık altındaki dolarlar çıkmaya ve piyasaya girmeye başladı. Bu hem piyasa açısından hem de bizim açımızdan daha olumlu. Çünkü Türk lirasının değer kazanmasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Her şey istiklal ve istikbalimiz için”
Dolar bozdurmaya gelen Ali Tongüz isimli vatandaş ise, “Dolarlarımızı yastık altından çıkardık. Her şey istiklal ve istikbalimiz için” dedi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: Batman, cumhurbaşkanı erdoğan


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