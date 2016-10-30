Expo 2016 Antalya’da en iyi bahçeler ödüllendirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği(AIPH) tarafından altın madalyanın verildiği tören, Expo Kongre Merkezinde yapıldı.

Ödül törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği(AIPH) Başkanı Bernard Oosterom, AIPH Genel Sekreteri ve Onursal Jüri Başkanı Tim Brıerclıffe, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ülke bahçelerinin yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan AIPH Genel Sekreteri ve Onursal Jüri Başkanı Tim Brıerclıffe, büyük bir onur duyduğunu belirterek, “Milyonlarca ziyaretçi, kültürünüzü, yiyeceklerinizi, insanlarınızı misafirperverliğini gördü. Bitki kültürünüzü gördü. Burada ortak bir ruhla çalışıldı. Siyasetin farkların üstüne geçtiler. Expo’lar da yarışmalarda düzenleniyor. Bunlar şehirleri, bahçeleri ödüllendirmeyi içeriyor. Peyzaj, bakım ve diğer açılardan değerlendirme yapılıyor. Herkesin kazanması mümkün değil. Expo 2016 Antalya, AIPH Altın madalyasını sunuyoruz. Ödülü de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e sunmak istiyoruz” diye konuştu.

Ödülünü alan Bakan Çelik, Bahçecilik Sergisi Ödül Törenine katılan herkesi selamlayarak, “İlk Expo İlk Heyecan” sloganıyla yola çıktıkları Expo 2016 Antalya’da 191 gün boyunca kültürleri bir araya getiren farklı etkinliklerle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattıklarını kaydetti.

Ziyaretçi sayısının bazı günlerde 70 binin üzerine çıktığını aktaran Bakan Çelik, “Expo 2016 Antalya’nın sona geldik. 54 ülkenin resmi katılımı ile gerçekleştirilen alanda bugün ödül günü. Katılımcı ülkelerin iç ve dış mekanlarının yansı sıra 20 il ve ilçe, 14 kurum tarafından kurulan birbirinden güzel bahçeleri jüri üyeleri yoğun ve zorlu bir çalışmayla değerlendirdi. Ödüller bir bahçenin diğerine üstün olduğu anlamına gelmez. Türkiye’nin ilk Expo’suna katılarak Antalya’nın güzelliğine güzellik katan, tüm bahçeler bizim gözümüzde hepsi ödüle layıktır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Expo 2016 Antalya’da en iyi bahçeler ödüllendirildi. EXPO 2016 Antalya Uluslararası Bahçecilik Sergisi Ödül Töreni'nde, Battalgazi Belediyesi Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Tarih Özel Ödülü'ne layık görüldü. Gürkan'a ödülü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından takdim edildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde de Kamu-Der tarafından 'Yılın İlçe Belediye Başkanı' seçilmişti.