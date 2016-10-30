Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan’a bir ödül daha

Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan’a bir ödül daha

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Expo 2016 Antalya Uluslararası Bahçecilik Sergisi Ödül Töreni'ne katılan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması, Uluslararası Tarih Özel Ödülü'ne layık görülen Battalgazi Belediyesi'nin ödülünü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den aldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Gürkana bir ödül daha

30 Ekim 2016 13:30

Expo 2016 Antalya’da en iyi bahçeler ödüllendirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği(AIPH) tarafından altın madalyanın verildiği tören, Expo Kongre Merkezinde yapıldı.

Ödül törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği(AIPH) Başkanı Bernard Oosterom, AIPH Genel Sekreteri ve Onursal Jüri Başkanı Tim Brıerclıffe, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ülke bahçelerinin yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan AIPH Genel Sekreteri ve Onursal Jüri Başkanı Tim Brıerclıffe, büyük bir onur duyduğunu belirterek, “Milyonlarca ziyaretçi, kültürünüzü, yiyeceklerinizi, insanlarınızı misafirperverliğini gördü. Bitki kültürünüzü gördü. Burada ortak bir ruhla çalışıldı. Siyasetin farkların üstüne geçtiler. Expo’lar da yarışmalarda düzenleniyor. Bunlar şehirleri, bahçeleri ödüllendirmeyi içeriyor. Peyzaj, bakım ve diğer açılardan değerlendirme yapılıyor. Herkesin kazanması mümkün değil. Expo 2016 Antalya, AIPH Altın madalyasını sunuyoruz. Ödülü de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e sunmak istiyoruz” diye konuştu.

Ödülünü alan Bakan Çelik, Bahçecilik Sergisi Ödül Törenine katılan herkesi selamlayarak, “İlk Expo İlk Heyecan” sloganıyla yola çıktıkları Expo 2016 Antalya’da 191 gün boyunca kültürleri bir araya getiren farklı etkinliklerle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattıklarını kaydetti.

Ziyaretçi sayısının bazı günlerde 70 binin üzerine çıktığını aktaran Bakan Çelik, “Expo 2016 Antalya’nın sona geldik. 54 ülkenin resmi katılımı ile gerçekleştirilen alanda bugün ödül günü. Katılımcı ülkelerin iç ve dış mekanlarının yansı sıra 20 il ve ilçe, 14 kurum tarafından kurulan birbirinden güzel bahçeleri jüri üyeleri yoğun ve zorlu bir çalışmayla değerlendirdi. Ödüller bir bahçenin diğerine üstün olduğu anlamına gelmez. Türkiye’nin ilk Expo’suna katılarak Antalya’nın güzelliğine güzellik katan, tüm bahçeler bizim gözümüzde hepsi ödüle layıktır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Expo 2016 Antalya’da en iyi bahçeler ödüllendirildi. EXPO 2016 Antalya Uluslararası Bahçecilik Sergisi Ödül Töreni'nde, Battalgazi Belediyesi Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Tarih Özel Ödülü'ne layık görüldü. Gürkan'a ödülü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından takdim edildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde de Kamu-Der tarafından 'Yılın İlçe Belediye Başkanı' seçilmişti. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!