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Battalgazi Kaymakamından Başkan Gürkan’a övgü

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Duran, “Başkanımız gayretli ve başarılı bir belediye başkanı” dedi.

Battalgazi Kaymakamından Başkan Gürkana övgü

25 Aralık 2017 23:23

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Yeni binamız gayet güzel ve görkemli. Battalgazimize yakışır bir bina olmuş. İnşallah Battalgazi’de yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı ve güzel hizmetlere vesile olacaktır diye düşünüyorum. Başkanımız gayretli ve başarılı bir belediye başkanı. İnşallah bu hizmet binası ile birlikte Battalgazi’nin yüzü bir kat daha değişecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kaymakamımızla güzel bir uyum içinde Battalgazi ortak paydasında, Battalgazi’yi mazisine layık istikbale hazırlaması noktasında el ele vererek gayret gösteriyoruz. Projelerimizin büyük ekseriyetini Kaymakamımızla birlikte ortak yürütüyoruz. Gerek Valilikteki görevi itibariyle, gerek Kaymakamımız olması hasebiyle projelerimizin hem daha çabuk ve daha süratli sonuca ulaşması noktasında olsun, hem o birlikteliğin getirdiği artı sinerjiden faydalanma noktasında olsun, gerçekten de kaymakamımızla birlikte olmaktan ve birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonrası Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasını gezdi. 

 

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