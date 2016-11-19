Diğer
Kategoriler

Battaniyeye şükreden evsiz, iş istiyor

Adana'da metruk bir binada çevredeki vatandaşların yardımıyla yaşayan ve molozların üzerinde battaniyeye sarılıp yatacak bir yer bulabildiği için "İnsan Allah'tan daha ne ister?" diyen evsiz adam, iş bulmak için yardım istiyor.

Battaniyeye şükreden evsiz, iş istiyor

19 Kasım 2016 10:02
Battaniyeye şükreden evsiz, iş istiyor - Tıkla İzle

Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi'nde 56001 sokakta kapı ve pencereleri olmayan, büyük çoğunluğu yıkılmış bir binada yaşamaya başlayan 40 yaşındaki evsiz Zülfikar Gem, soğuk kış günlerinin gelmesiyle, çevredeki vatandaşların getirdiği battaniye ve yiyeceklerle yaşamaya çalışıyor.

Gem'e yardım eden mahalle sakinlerinden İsmail Kanay, Zülfikar Gem'i uzun süredir tanıdığını ve kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan evlerde konakladığını aktardı. Evsiz adamın, çevredekilerin yardımlarıyla geçindiğini anlatan Kanay, binayı mesken tutan uyuşturucu bağımlısı ve torbacıların ısınmak için zaman zaman binadaki eşyaları yaktıklarını, buna önlem almak için de duvara "Burada bir kimsesiz yatıyor. Bu eşyaları almayın, yakmayın" yazdıklarını ifade etti.

Evsiz adamın bir bakımhaneye yerleştirilmesi için yetkililere çağrıda bulunan Kanay, "Biz, sadece polise haber verdik onlar da ilgilenmediler. Bu soğukta ben evde dayanamıyorum, o ise penceresiz bir yerde bu şekilde. İçler acısı" şeklinde konuştu.

Evsiz ve işsiz Zülfikar Gem ise kimsesi olmadığını belirterek, 15 senedir sokaklarda yaşadığını söyledi. Genellikle Denizli Mahallesi ve D400 karayolunda vakit geçirdiğini ve esnafın yardımlarıyla yaşadığını kaydeden Gem, bugüne kadar hiç evlenmediğini ve sevdiği kadını şimdi hatırlamadığını anlattı.

"Burası yıkılırsa uyuyacak yer bulamazsam ayvayı yeriz"
"Kimsem yok, siz varsınız işte" diyen Gem, halinden memnun olduğunu öne sürdü. İş bulabilirse çalışabileceğini kaydeden Gem, "Keyfimiz yerinde işte, millet bakıyor. Allah ne verdiyse, sımsıcak. Ağabeylerim sünger, battaniye, döşek getirdi, onların üstünde yatıyorum. Yemek yiyorum, çay içiyorum. Uyuyacak yerim var işte, Allah'tan daha ne ister insan? Çocuklar sağolsun kurtarıyorlar bizi. Burası da yıkılırsa kendime yine uyuyacak bir yer bulurum" şeklinde konuştu. 

Nuri Pir - Umutcan İşledici

Etiketler: Zülfikar Gem


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!