Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi'nde 56001 sokakta kapı ve pencereleri olmayan, büyük çoğunluğu yıkılmış bir binada yaşamaya başlayan 40 yaşındaki evsiz Zülfikar Gem, soğuk kış günlerinin gelmesiyle, çevredeki vatandaşların getirdiği battaniye ve yiyeceklerle yaşamaya çalışıyor.

Gem'e yardım eden mahalle sakinlerinden İsmail Kanay, Zülfikar Gem'i uzun süredir tanıdığını ve kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan evlerde konakladığını aktardı. Evsiz adamın, çevredekilerin yardımlarıyla geçindiğini anlatan Kanay, binayı mesken tutan uyuşturucu bağımlısı ve torbacıların ısınmak için zaman zaman binadaki eşyaları yaktıklarını, buna önlem almak için de duvara "Burada bir kimsesiz yatıyor. Bu eşyaları almayın, yakmayın" yazdıklarını ifade etti.

Evsiz adamın bir bakımhaneye yerleştirilmesi için yetkililere çağrıda bulunan Kanay, "Biz, sadece polise haber verdik onlar da ilgilenmediler. Bu soğukta ben evde dayanamıyorum, o ise penceresiz bir yerde bu şekilde. İçler acısı" şeklinde konuştu.

Evsiz ve işsiz Zülfikar Gem ise kimsesi olmadığını belirterek, 15 senedir sokaklarda yaşadığını söyledi. Genellikle Denizli Mahallesi ve D400 karayolunda vakit geçirdiğini ve esnafın yardımlarıyla yaşadığını kaydeden Gem, bugüne kadar hiç evlenmediğini ve sevdiği kadını şimdi hatırlamadığını anlattı.

"Burası yıkılırsa uyuyacak yer bulamazsam ayvayı yeriz"

"Kimsem yok, siz varsınız işte" diyen Gem, halinden memnun olduğunu öne sürdü. İş bulabilirse çalışabileceğini kaydeden Gem, "Keyfimiz yerinde işte, millet bakıyor. Allah ne verdiyse, sımsıcak. Ağabeylerim sünger, battaniye, döşek getirdi, onların üstünde yatıyorum. Yemek yiyorum, çay içiyorum. Uyuyacak yerim var işte, Allah'tan daha ne ister insan? Çocuklar sağolsun kurtarıyorlar bizi. Burası da yıkılırsa kendime yine uyuyacak bir yer bulurum" şeklinde konuştu.

Nuri Pir - Umutcan İşledici