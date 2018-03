Batuhan Yaşar: '2019 ekseni doğuya mı güneye mi kayıyor?'

Batuhan Yaşar'ın "2019 ekseni doğuya mı güneye mi kayıyor?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte Bakü’deyiz..

Başbakan, Bakü Küresel Forumu’nun konuşmacıları arasında..

Azerbaycan önemli bir ülke.. Kardeş ülke..

Keşke bu “kardeş” kelimesi alanda daha fazla hissedilebilse..

Hâlâ vize ile giriş yapmak çok doğru durmuyor..

Türkiye artık günlük, anlık gelişmeler, tartışmalar arasında kaybolup gitmiyor..

Planlarını sahaya yansıtarak yoluna devam ediyor..

TERÖR BELASININ SONU MU?

Tam 30 yıldır türlü türlü terör örgütlerinin hedefindeyiz..

Telafisi mümkün olmayan maddi-manevi kayıplarımız var..

Kaç kere bitme noktasına geldi..

Ama tekrar azdı..

2015 şehir savaşlarının ardından farklı bir strateji ortaya konuldu..

Mücadele konsepti değişti..

Yurt içi-yurt dışı ayrımı kaldırıldı..

Savunma pozisyonu terk edildi..

Irak’taki hataya Suriye’de düşülmedi..

2018 YAZI FARKLI OLACAK

Güvenlik toplantıları kararları bire bir sahaya yansıtılıyor..

Tek hedef var:

Terör kamburundan bir an evvel kurtulmak..

Örgüt içeride kıpırdayamaz hâle geldi..

Irak ve Suriye’de de üzerine üzerine gidiliyor..

Yurt içinde 1000-1200 örgüt mensubu kaldığı rapor ediliyor..

2018 yazı, öncekilerden farklı olacak..

Son 3 yılın meyveleri bu sene toplanmaya başlanacak..

EKSEN DÖRT YÖNE BİRDEN KAYDI!

Türkiye kendisine yapılanın karşılığını bir şekilde veriyor..

Karşısındaki süper güç de olsa;

AB’nin patronu olsa da fark etmiyor..

Bakın Suriye’de bir milim bile geri adım atılmadı..

Ne oldu..

Biz kazandık..

Eksen tartışmalarını hatırlarsınız..

Yok şuraya kaydı, yok buraya kaydı..

Türkiye her yerde..

Ekonomiden siyasete her alanda alternatifler oluşturdu kendisine..

Doğuda, batıda, kuzeyde ve güneyde her yerde var..

Biri ile diğerini dengeledi..

Aynı anda hem doğuda hem batıda olunabileceğini gösterdi..

Fransa ile İngiltere arasında paylaşılan Afrika’ya girdi..

ABD, Çin ve Rusya ile rekabet içinde..

THY kıtanın en ucundaki en fakir ülkelerine bile haftanın 5 günü uçuyor..

Kopan hatları birleştirdi..

Afrika’da Türk Hava Yollarının ne anlama geldiğine bizzat şahit olduk..

Gönüllere tekrar dokunuldu..

Fransa’nın Afrika’dan yıllık kazancı 500 milyar doların üzerinde..

Türkiye kendisine çizilen çerçevenin dışına çıktıkça daha da güçleniyor..

‘Gitme, gelme, konuşma’ oyununu bozdu..

DAHA ÜÇÜN İKİSİ DURUYOR!

Bir şeyi çok iyi anlamalıyız..

-‘O ülke ile ilişkiler onarıldı..’

-‘Bu ülke ile şöyle iyi oldu..’

Falan filan..

Bunların hepsi boş..

Eliniz ne kadar güçlüyse o kadar karşılığı oluyor..

‘İyi ilişki’ diye bir şey yok..

‘İyi pazarlık’ var..

Karşı argümanlar elinizin altında olmalı..

İşte Türkiye tam da bunu yapıyor..

AB’nin Suriye için ikinci 3 milyar avroyu serbest bırakacağı haberlerini okumuşsunuzdur..

Ama daha ilk 3 milyar avronun 2 milyarını vermediler ki..

İşte bu yüzden lafa değil de sahadaki sonuca, icraata bakılıyor..

YİNE CHP YİNE KAOS

Gündemimizde seçim güvenliği mi var?

Sandıklar mı çalındı?

-İkisi de değil..

CHP seçim güvenliği kisvesi altında “hayır cephesini” konsolide etmeye;

HDP’yi de gizlemeye çalışıyor..

Stratejisi aynı.. Değişmedi..

11 Maddelik rapor açıkladılar..

16 Nisan referandumunda söylediklerinin aynını oraya yazmışlar..

Bir parti geçmişe bu kadar mı takılıp kalır..

Bu rapordan, 2019 seçimlerinde de benzer şeyleri söyleyeceklerini anlıyoruz..

Kaos planı hazır:

-‘Oylar çalındı..’

-‘Sandıklar yok oldu..’

-‘Mühür şöyle..’

-‘Pusula böyle..’

Yenilgiye kılıf arayacağına kazanmanın yollarını arasalar..

Yurt dışında olanları görmeye çalışsalar..

Çok içe kapandılar..

CHP’de takvimler 90’lı yıllarda takılıp kalmış"