Batuhan Yaşar: 2019’da Genelkurmay Başkanı kim olacak?

Batuhan Yaşar'ın "2019’da Genelkurmay Başkanı kim olacak?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Yüksek Askerî Şûra, 90’lı yıllarda ülkenin birçok yönden belirleyici toplantıları hâline dönüştürüldü.

2000’li yıllarda da devam ettirilmeye çalışıldı..

Sadece Başbakan ve Millî Savunma Bakanı’ndan oluşan 2 kişilik sivil kanat, 16 orgeneralden oluşan askerî kanat karşısında ne yapabilirdi ki..

Fotoğraf karelerini hatırlayın “masa başını” Başbakan ile Genelkurmay Başkanı birlikte paylaşıyordu...

Normalleşmeden ancak 2011’den itibaren söz edilebilir.

Darbe girişiminin ardından ise YAŞ’ın yapısı baştan aşağıya değiştirildi.

Değişiklikle şûra üyeleri Başbakan, 4 Başbakan Yardımcısı, Millî Savunma, Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve 3 Kuvvet Komutanından (Kara-Hava-Deniz) oluştu.

9 sivil üyeye karşılık 4 asker üye.

- GENERAL SAYISI YÜZDE 40 AZALDI...

Şimdi size TSK’daki son durumu paylaşalım.

FETÖ ile mücadelenin en yoğun yaşandığı kurumların başında TSK yer aldı.

General ve Amiral mevcudu 326’dan 196’ya düştü.

Gerekli olmadıkça yeni general ve amiral kadroları açılmayacak.

Bu şekilde devam edilecek.

TSK’nın gücünü general sayısı ile ölçen, YAŞ’ın yeni yapısından rahatsız olan “şimdi de sivil vesayet kuruluyor” diyen biri vardı.

Aslında kelimeleri siyasetçiden daha iyi kullanan bir isimdi bu.

Hepimiz çok yakından tanıyoruz.

İlker Başbuğ...

Adı CHP’nin 2019’daki Cumhurbaşkanı adayları arasında bile geçiyor.

Bu “salon subayı” Genelkurmay Başkanlığı döneminde her türden yaptığı açıklamalarla siyasete ayar ve yön vermeye çalışırdı.

O dönem Cumhuriyet gazetesinin Ankara tandanslı 1. sayfa haberlerine bir bakın isterseniz.

Söylenenlerin aksine neler mi oldu?

General sayısı yüzde 40 azalan Türk Silahlı Kuvvetleri müthiş bir terörle mücadele hamlesi başlattı.

Şimdi yeni bir aşamaya daha geçiliyor.

Başbuğ döneminde girilemeyen PKK inlerine girildi.

Komutanlar Gazi ve Merkez Orduevindeki konuşmaları ile değil, Hakkâri, Tunceli, Şırnak, Van ve Diyarbakır’daki terör mücadeleleri ile konuşulmaya başladı.

NATO standartlarının bile üzerinde Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleştirildi.

Somali ve Katar’da askerî üsler açıldı.

Bu ayrı bir yazı konusu ama kim ne derse desin Katar’da yapılmak istenen darbe, Türkiye ve Türk üssü sayesinde önlendi.

Irak Başika’dan, Türkiye’nin çıkarları korunmaya başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Genelkurmay Başkanını görevden alınca eski Fransa Genelkurmay Başkanlarından eleştirel bir yorum gelmedi.

Bu sakat bir kafa yapısı.

O dönem yaşananları hatırlayınca sinirlenmemek elde değil.

Neyse konumuz bu değil.

- GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İÇİN İKİ ADAY

Yüksek Askerî Şûra ağustos başında toplanacak. Tarihi henüz kesinleşmedi.

Komuta kademesinde önemli değişiklikler gerçekleştirilecek.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın teamüllere göre 2019 yaz şûrasına kadar görevinde kalması bekleniyor.

Yaş haddine girmezlerse Genelkurmay Başkanlarının görev süreleri 4 yıl.

Orgeneral Akar’ın normal şartlarda iki yılı daha var.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın 2 yıllık görev süresi 30 Ağustos’ta doluyor.

Peki görev süresi uzatılmazsa Orgeneral Çolak’ın yerine kim atanacak?

2013 yılında Orgeneral rütbesi alan iki isim var.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar.

Her iki isim de orgeneral rütbesi altında 4 yılını doldurdu.

Orgeneral Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanı olması bekleniyor.

2. Başkan Orgeneral Ümit Dündar’ın da görev süresi 1 yıl uzatılabilir.

Son dönemde Kara Kuvvetlerine geçişler hep Jandarma’dan gerçekleşti.

Kara Kuvvetlerine atanacak isim büyük ihtimalle 2019’da da Genelkurmay Başkanı olacak.

- DENİZ VE HAVA’DA NÖBET DEĞİŞİMİ...

Geçen sene görev süresi 1 yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun 30 Ağustos itibarıyla emekli olması bekleniyor.

Yerine büyük ihtimalle Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele getirilecek.

Yine Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın 2 yıllık görev süresi doluyor. Orgeneral Ünal’ın süresi uzatılmazsa Hava Kuvvetleri için namzet isim ise Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz.

- SÜRPRİZLER

YAŞ toplantılarında sürprizler hep yaşanmıştır. Yine geçen sene yapılan önemli değişikliği hatırlatmakta fayda var...

Karacı, havacı ve denizci olmasına bakılmaksızın herhangi bir orgeneral hükûmetin önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile Genelkurmay Başkanı olabilecek.

Nereden nereye gelindi. Farkında mısınız?

Siyasi otoritenin kararı ile Türkiye’nin ulusal güvenliği için Suriye’de operasyon yapabilen millî bir ordumuz var artık.

Rahmetli Özal orduyu Kuzey Irak’a sokabilmiş miydi?"