Batuhan Yaşar'ın "ABD, F-16’ların akıllı mühimmatlarını Türkiye’ye vermiyor" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Türkiye’nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.. Türkiye’de, Irak’ta ve Suriye’de..

Şu an bile Tunceli Ovacık’ta Mehmetçik yoğun tipi altında PKK inlerini bir bir bulup yok ediyor.

PKK-PYD, DAEŞ, FETÖ ve DHKP-C terör örgütleri 1,5 senedir birlikte sistematik bir şekilde Türkiye’ye saldırıyorlar.

Gezi ile başlayan ay-yıldıza diz çöktürme girişimlerini 15 Temmuz’da taçlandırmak istediler.

70’ler, 80’ler ve 90’lı yıllardaki benzerlerinden daha ağır bir şekilde.. Ama başaramadılar.. Şimdi 15 Temmuz’da yarım kalan işlerini bitirmeye çalışıyorlar.

Hiç vazgeçmiyorlar. Hiç de vazgeçmeyecekler.

Beşiktaş’taki kanlı saldırının ardından inlerinden çıkan FETÖ’cülerin nasıl bir anda cesaretlendiklerini, twitleri ikiye katladıklarını hep beraber gördük.

Beşiktaş saldırısı, başkanlık sistemine, Irak ve Suriye’de PKK-PYD ve DAEŞ’e vurulan darbelere ve içeride devam eden terör temizliğine bir cevaptı.

Türkiye; Irak ve Suriye’den ‘aman buralar bataklık sakın girmeyin’ diye hep uzak tutuldu.

Hikâyenin sonrası hepimizin malumu..

Türkiye, 30 yıldır Irak ve Suriye’den vuruldu, vurulmaya da devam ediyor.

Rahmetli Özal zamanında Kuzey Irak’a girmiş olsaydık veya 1 Mart 2003’teki o Irak tezkeresi TBMM’den geçseydi PKK Irak’ta bu kadar kök salabilir miydi?

Kimse sizin ulusal çıkarlarınızı korumaz. Kimse sizin için elini taşın altına koymaz. Irak ve Suriye’de ölen İranlı subayları boş verin general sayısı 100’lerle ifade ediliyor.

Kendi göbeğinizi kendiniz keseceksiniz.

İşte Türkiye, 15 Temmuz’dan sonra tam da bunu yapıyor.

Beşiktaş saldırısı ile yüreklerimizi dağladılar, ama aylardır güvenlik güçlerimiz tepelerine tepelerine biniyor. Eskisi gibi at oynatamıyorlar. Onlarca eylem ve bombalı saldırı engellendi.

Pazar günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Vatan Emniyetindeki konuşması bütün Türkiye’nin hislerine tercüman oldu.

Tabii ki yine deneyecekler. Yine saldıracaklar. Kalleşlik için her zaman fırsat kollayacaklar.

El-Bab’da sona yaklaşılırken...

Türkiye neredeyse 3 aydır Suriye’de müthiş bir operasyon yürütüyor. Sınırlarını terör unsurlarından temizlemeye devam ediyor. Hem DAEŞ’i süpürüyor, diğer taraftan da PKK-PYD’ye karşı güçlü bir kalkan örüyor.

Ne oldu.. Hani TSK yapamazdı.. Salon ve kokteyl generallerinin böyle düşünmesinden daha doğal bir şey olamaz.. TSK’nın gücünü general sayısı ile ölçenler âdeta çuvalladı.

NATO başarı standartlarının çok üzerinde bir operasyon gerçekleştirildi. Kara ve hava güçleri müthiş iş başardı.

Sadece Türkiye’nin değil, NATO ve Avrupa Birliğinin sınırları da terörden temizlendi.

ABD, 1 yıldır silah ambargosu uyguluyor...

TGRT’deki röportajımızda ABD’nin geçen sene Türkiye’den ayrılan Büyükelçisi Ricciardone şöyle demişti:

“Dünyada başka bir ülke yoktur ki, terörle mücadelede ABD kadar Türkiye’nin yanında olsun.”

Çok ilginçtir ki neredeyse kelimesi kelimesine aynı sözleri Başkan Yardımcısı Joe Biden da kullandı. Ama gerçekler hiç de öyle değil.

Sevgili stratejik ortağımız, NATO müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’ye neredeyse 1 yıldır silah ambargosu uyguluyor. F-16’ların akıllı mühimmatlarını Türkiye’ye vermiyor. Hatırlarsanız geçen hafta FETÖ’cü pilotların bu mühimmatları bitirdiğini yazmıştık.

Hepsi birbiri ile bağlantılı stratejik hamleler çünkü. Hani DAEŞ’le mücadeleye odaklanacaktık hep beraber. Hepsi hikaye.. Tekrar şu silah ambargosu konusuna gelelim.

ABD adına kısıtlama, ambargo ne derseniz deyin tam 1 yıldır F-16’lardan atılan akıllı hava-kara füzelerini vermiyor. F-16’lardan atıldıktan sonra kendi başına seyrüsefer yapabilen ve hedefi neredeyse sıfır hata ile vuran akıllı füzelerden bahsediyoruz. (Maverick, Harm ve Popeye füzeleri)

Kameraları ASELSAN yapmaya başladı!

Sadece bu da değil, Türkiye silahlı İHA’larında da ABD’nin Predator’lerdeki kameralarını kullanıyordu. Washington bu kameraları vermeyi de kesti.. Vermedi de ne oldu peki? Hiçbir şey..

Terörle mücadele sekteye mi uğradı? Hayır.. Suriye ve Irak’taki operasyonlar mı durdu? Hayır tabii ki.. Silahlı İHA’lar uçmuyor mu? Her yerde uçuyor.. Suriye üzerinde bile teröristleri kuş gibi avlıyor.

ABD akıllı füzeleri vermeyince Türkiye kendi güdüm kitlerini yaptı.

MK-81-84 genel maksat bombalarında takılan bu kitlerle problem giderilmiş durumda. GPRS ve yönlendirme kitleri ile terör hedefleri yüzde yüze yakın başarı ile vuruluyor. Genelkurmay’ın paylaştığı videolarda her şey apaçık ortada.

Yakında SOM füzeleri de devreye girecek.

Kameralar konusuna gelince, Aselsan kolları sıvadı ve hemen işe girişti. Kısa sürede gerçekten âdeta tarih yazıldı. Önceleri ağırlıkla ilgili problemler yaşanmıştı. Bu meselenin de çözüldüğü duyumunu aldık.

Neredeyse Predator kameralarının kalitesi yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi: Bu tür ambargolar bizi hacet sahibi yapıyor"