Batuhan Yaşar: 'ABD'nin yapmadığı bir şey kaldı mı?'

Batuhan Yaşar'ın "ABD'nin yapmadığı bir şey kaldı mı?" başlıklı yazısının tamamı şöyle:

"Türkiye hedeflerine adım adım yürüyor..

ABD’nin bütün çelmelerine rağmen..

Washington’un aksine Ankara’nın kafası hiç karışık değil..

Ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf ediyor..

Terör örgütlerinin üzerine gidiyor..

Hiç acelesi yok..

Hatırlayın Fırat Kalkanı kaç ay sürmüştü..

PKK/PYD boş durmuyor tabii ki..

Sivil konvoy makyajı altında Fırat’ın doğusundan ve Menbiç’ten Afrin’e akıyorlar..

Hiç de şaşırmadığımız şekilde PKK/PYD’ye yollar ardına kadar açılıyor..

ABD DAHA BAŞKA NE YAPABİLİR Kİ!

Son bir haftadır ABD’nin Orta Doğu politikaları ciddi ciddi sorgulanıyor..

New York Times da dâhil ABD medyası SDG ve PYD’nin aslında PKK olduğunu açıktan yazmaya başladı..

Pentagon’a sorular yöneltiliyor..

Son yıllarda Türkiye’nin başına örülmedik çorap kaldı mı?

Darbe dâhil her şey yapıldı, denendi..

17-25 Aralık darbe girişimi New York’ta hortlatılmaya çalışıldı..

FETÖ bir sonraki operasyon için hazırda bekletiliyor..

Stratejik ortaklığın “S”si mi kaldı ortada..

PKK/PYD kullanılarak terör devleti kurulmaya çalışılıyor..

Türlü türlü ekonomi oyunları..

Örtülü silah ambargoları..

Say say bitmiyor..

Hâlâ mı reddedilen 1 Mart tezkeresinin cezaları bunlar..

Hayır hayır.. Bu başka bir şey artık..

SADDAM DÖNEMİNDE YAPILANLARIN AYNI

Saddam döneminde Kuzey Irak’ta yapılanları hatırlayın..

Şimdi aynısı Suriye’de gerçekleştiriliyor..

Seküler Kürt Devleti ile birinci aşamayı taçlandırmak istiyorlar..

Ardından bölgesel Kürt yönetimlerin birleştirilmesi işlemine geçilecek..

Ana retorik bu..

Türkiye her şeyi biliyor..

Bu yüzden de Ankara-Washington hattında çok ciddi güven bunalımı yaşanıyor..

TILLERSON’IN ZİYARETİ İLE AŞILIR MI?

Hem Başbakan Yıldırım hem de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu olabilecek en üst perdeden konuştu:

-Bizi oyalamayı bırakın..

-Bu sözlere karnımız tok..

-Bizi ikna etmeye çalışmayın..

-Verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız..

-Menbiç’te bizi kandırdınız..

-Rakka’da aynı şekilde..

-Türkiye Afrin’e girince bir de DEAŞ mücadelesi zayıfladı saçmalığına başladınız..

ÖNCELİK GÜVENLİ BÖLGE DEĞİL “GÜVEN”

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson cuma günü Ankara’da olacak..

Diplomasi kulislerinde olumlu bir beklenti yok..

Tillerson’un yardımcıları background bilgilendirmelerinde ABD’li gazetecilere farklı bir şey söylemedi..

ABD Dışişleri Bakanı da aynı şeyleri tekrarlayacak gibi görünüyor:

-‘Afrin operasyonu DEAŞ’la mücadeleyi zayıflatmasın..’

-‘Hep birlikte DEAŞ’a odaklanmalıyız..’

-‘Afrin merkeze girmeyin..’ (Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söylememiş miydi?)

-‘Buna karşılık Fırat’ın batısında güvenli bölgeler oluşturalım..’

-‘Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz..’

Türkiye’nin şehitleri var..

ABD silahları Türkiye’ye karşı kullanılıyor..

Türkiye’nin karşı cevapları da çoktan hazırlandı:

-‘PKK/YPG ile ilişkinizi kesin.. Silah vermeyi durdurun..’

-‘Önce aramızdaki güveni tesis edelim ondan sonra güvenli bölgeyi konuşuruz..’

Tillerson’un ziyaretinin ardından da gerilim pek düşecek gibi görünmüyor..

GURUR KAYNAĞI OLDU

Türkiye’nin operasyonel anlamda ulaştığı askerî gücü dün hepimizi gururlandırdı..

Cinderes’te sivil kıyafetli teröristlerin Türkiye’yi “toplarla” nasıl vurduğu gözler önüne serildi..

Hiç acele edilmedi..

Hedef saniye saniye takip edildi..

Topların atıldığı araç karargâh binasına girince SİHA’lar işi bitirdi..

PKK/YPG’nin Cinderes Karargâhı teröristlerle birlikte imha edildi..

İşte bu kadar..

KİLİS VE REYHANLI’YI HEP BÖYLE VURDULAR

Terör örgütünün Kilis ve Reyhanlı’yı nasıl vurduğu da tespit edildi..

PKK/YPG’nin sivilleri nasıl canlı kalkan olarak kullandığı, halkın arasında nasıl gizlediklerini bütün dünya izledi..

Türkiye’nin sivillere yönelik hassasiyetini de..

Türkiye güney sınırlarında terör devletine izin vermeyecek..."