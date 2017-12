Batuhan Yaşar: 'Abdullah Gül o tweet'i niye attı?'

Batuhan Yaşar'ın "Abdullah Gül o tweet'i niye attı?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"2018’de siyasette yeni oluşumlarla karşılaşacağız..

Bunun sinyalleri bir süredir veriliyor zaten..

2019’a çaktırmadan hazırlananlar var..

Gezi ve 17-25 Aralık’ın hemen sonrasında kullanılmaya başlanan dil ve üslup geri döndü..

Özellikle hafta sonu çıkan KHK eleştirilirken ağız birliği yapılmışçasına aynı retorik kullanıldı:

-'İç Savaş'

Bunun özlemiyle yanıp tutuşanlar var..

Aslında Ergenekon dalgalarıyla ta 2007’den beri kaos planları hep yapıldı..

Gezi ve 17-25 Aralık’ta resmen sahada denemeleri gerçekleştirildi..

7 Haziran seçimleri sonrasında Güneydoğu’da taş üstünde taş bırakılmadı..

Şehir savaşları bütün Türkiye’ye yayılmak istendi..

Bazı köşe yazarları iktidarı açıktan 'iç savaşla' tehdit etti..

15 Temmuz'daki asıl plan Türkiye'yi parçalamaktı..

Irak ve Suriye gibi 2’ye hatta 3’e bölünmesiydi..

Gezi’den beri ne yapsalar olmadı..

Şimdilerde KHK bahane edilerek eleştiriler 'iç savaş' başlığı yeniden konsolide ediliyor.. Hatırlatılıyor..

Çok ilginç..

Bir daha deneyelim.. Ne kaybederiz ki..

CHP’den KHK’ya çok sert eleştiriler geldi:

- ‘Militarist toplum’, ‘militarist devlet’ ifadeleri dikkat çekiciydi..

Beklendiği gibi, Meral Akşener ve HDP 'iç savaş' dedi.

ABDULLAH GÜL NEYİ İMA ETTİ?

Sürpriz ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tweet'iydi:

Abdullah Gül belki de ilk kez perde önünde kendisini Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı yapan partisini eleştiriyordu..

Cümleler ve kelimeler özenle seçilmişti:

- ‘Hukuk devleti anlayışı açısından kaygı verici..’

- ‘İleride üzecek olaylar ve gelişmeler..’

Bu iki ifadeden kastedilenin açıklanması lazım..

Üzecek olay ve gelişmelerle 'iç savaşa' atıf mı yapıldı?

SAADET DE OLABİLİR MERAL AKŞENER DE...

AK Parti’den bazı milletvekilleri ile konuştuk..

Bu açıklamanın nasıl değerlendirildiğini sorduk:

- “Bir çalışma var.. Eski milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla gizli görüşmeler yapılıyor..”

- “2019’da aday olur mu olmaz mı sorusunun cevabı için erken.. Abdullah Beyi bilenler bilir anahtar teslimi işleri sever.. Mahalli seçimleri bekliyor..”

Bazı yorumlara göre ise Abdullah Gül, KHK üzerinden aslında AK Parti’yi ilk kez açıktan eleştirdi..

Biraz daha araştırınca dikkat çekici bilgilere ulaştık:

-Abdullah Gül ile AK Parti’nin yolları çoktan ayrıldı..

-KHK eleştirisi aslında bu yol ayrımının tesciliydi..

-Yeni parti için teşkilatlanma çalışmaları alttan alta devam ediyor.. Bazı şehirlerin il başkanları bile belli..

-Saadet Partisi ile de görüşülüyor..

-Meral Akşener ile de olabilir.. Oradan da aday gösterilebilir..

Yanlış anlaşılmasın..

Bizim eleştirimiz bütün bunların gizli gizli yapılmasına..

Çıkarsın her şeyi açıklarsın..

AK Parti’den istifa edersin..

Kimse de bir şey diyemez..

KILIÇDAROĞLU HDP’NİN ADINI ANMADI!

Saflar netleşiyor..

‘Hayır cephesi’ her fırsatta konsolide olmaya çalışıyor..

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun iş birliği yapmayı düşündüğü partiler veya isimler arasında HDP’yi saymaması da konuşulmuştu hatırlarsanız..

MHP’den önemli bir isim dedi ki:

- “Bu bir taktik.. Siz çok farkında değilsiniz ama TBMM’de her kanunda, her gensoruda, Genel Kurulda veya komisyonlarda CHP ile HDP kol kola çok yakın iş birliği içinde hareket ediyor..”

Safların sıklaşacağı günler yaklaşıyor..

İnsan gerçekten artık hiçbir şeye hayret etmiyor!"