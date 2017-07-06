Batuhan Yaşar: Adil Öksüz nerede?

Batuhan Yaşar'ın "Adil Öksüz nerede?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Kanlı darbe girişiminin yıl dönümü geldi

Türkiye 15 Temmuz haftasına hazırlanırken FETÖ’nün de eli boş durmuyor tabii...

15 Temmuz’u maniple etmek için her şeyi yapacak...

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü bunlardan birisi... Amaç demokrasi etkinliklerine gölge düşürmek.

İstanbul’a tam da o hafta girecek.

Yürüyüşün önemli bileşenlerinden biri olan FETÖ, aynı zamanda sokağı da hareketlendirmeye çalışıyor...

Şunu çok açık bir şekilde yazabiliriz.

MİT, FETÖ'nün artık kılcal damarlarına kadar hakim.

Örgütü tamamen deşifre etti.

FETÖ TABANI NİYE HAREKETLENDİ?

Elde edilen bilgilere göre, örgüt artık tabanını umut vadeden söylemlerle tutamıyor.

Hatta “Madem darbe yapacaktınız bizi niye o sendikaya bu kuruma üye yaptınız...” suçlamaları başladı.

Hatta FETÖ’nün en yakınındakilerden Ahmet Dönmez, tabandan yükselen sesleri “Cemaat 15 Temmuz’un neresinde” yazısıyla savuşturmaya çalıştı...

FETÖ özellikle Avrupa’da çok hareketli.

Balkanlar'da da tutunmaya çalışıyor.

TERÖRİST DEĞİLSENİZ NİYE BURADASINIZ?

FETÖ, Avrupa’da Almanya’nın yanı sıra Balkanlar’da da kök salmaya çalışıyor...

Makedonya’da “Zaman” gazetesini ayakta tutmaya çalışıyor.

Soydaşların “terörist değilseniz niye buradasınız?” tepkilerine ve tirajın sürekli düşmesine karşılık gazeteyi çıkartmaya devam ediyorlar...

Gazetenin GYY’si Mehmet Emin Çoban’ın Makedon Meclis Başkanı Talat Caferi’ye kadar ulaşması, onunla röportaj yapması, hatta hediye vermesi hem dikkat hem de tepki çekti...

ALMANYA’DAKİ FETÖ EVLERİ-SERGİLER-GAZETE İLANLARI

15 Temmuz’u gölgelemek için Avrupa’da ciddi bir organizasyon hazırlığı dikkat çekiyor...

İki şey yapacaklar:

1- Almanya’daki gazetelere annesi ile cezaevinde olan bebeklerin fotoğraflarından oluşan bir ilan verecekler.

2- ABD ve Avrupa’da yine bu fotoğraflardan oluşan sergiler açacaklar.

Türkiye ve Afrika geçişleri anlamında FETÖ için güvenli limana dönüşen NATO ortağımız Almanya’da FETÖ evleri sayılarında da ciddi artışlar görülüyor...

Örgüt elemanları bu evlere ellerini kollarını sallayarak girip çıkıyor.

O kadar ilginç ki Alman güvenlik makamları hiçbir soruşturma yapmıyor:

Bu adamlar kim, nereden geldiler, vizeleri var mı yok mu?

FETÖ’cüysen Almanya’da dokunulmazlığın var!

İNFAZ MI EDİLDİ?

Yazının başlığını yani Adil Öksüz konusunu sona bıraktık.

Adil Öksüz darbenin en kilit ismi.

FETÖ ile darbeyi planlayan o.

Çayyolu'ndaki 3 katlı villada MİT, Polis ve Jandarma imamları ile buluşup darbenin tüm planlarını yapıyor...

FETÖ elebaşına onaylatmak için ABD’ye gidiyor. Darbeyi icra etmek üzere 13 Temmuz’da tekrar Türkiye’ye giriş yapıyor.

Sonrasını hepimiz biliyoruz

Gizli bir el devreye girip her şeyi hallediyor ve bu önemli ismin salınmasını sağlıyor

Öyle ki dolar dolu valizi bile serbest bırakılırken kendisine teslim ediliyor.

Bu noktada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın sözlerini çok önemsiyorum:

"Ülke içinde hareket etme ihtimali çok zayıf. Ya da konuşmasın diye infaz edilmiş olabilir”

CUMHURBAŞKANLIĞINDA DEŞİFRE OLMAMIŞ KORUMALAR!

Gizli tanık mahrem imamın gösterdiği evde bir çip bulunmuştu hatırlarsanız.

O çip vasıtasıyla da 3 bin 895 mahrem imamın kimlik bilgilerine ulaşıldı.

Çok üzerinde durulmadı ama FETÖ’ye vurulan en büyük darbeydi.

Öyle ki çipteki bilgiler sayesinde Cumhurbaşkanlığında deşifre olmamış koruma polislerine bile ulaşıldı.

Adil Öksüz için infaz kararının çipin ele geçirilmesinden sonra alınmış olma ihtimali yüksek.

Bu şekilde FETÖ bir taşla iki kuş birden vuracak çünkü.

Hem cezaevlerinde gizli tanık olmaya meyilli üyelerine gözdağı verecek hem de dışarıda kaçak durumdaki çürük elmalarını ayıklayacak

Adil Öksüz olayına bir de bu yönden bakılmasında yarar var.

Tabii ki başka ihtimaller de var...

Darbeyi kim yönetti, FETÖ ile planları kim yaptı, 15 Temmuz gecesi kritik kararların emrini kim verdi?

- Adil Öksüz...

Adil Öksüz’ün ABD konsolosluğundan arandığını bütün Türkiye bu sütunlardan, Türkiye gazetesinden öğrenmişti.

Hürriyet’ten Abdülkadir Selvi dünkü köşesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ABD Büyükelçiliğine gönderdiği soruya 3 aydır cevap verilmediğini yazdı.

FETÖ nerede?

- ABD Pennsylvania’da...

ABD Adalet Bakanlığı Türkiye’nin gönderdiği delil dosyalarının kapağını 1 yıldır kaldırdı mı?

- Hayır.

‘Adil Öksüz Almanya’da şu otelde göründü’, ‘Belçika’da bu evde kalıyor’ şeklinde ihbarlar yağıyor...

Bunları geçiniz.

İnfaz dışındaki en kuvvetli ihtimal ABD’ye kaçtığıdır...

Adil Öksüz’ü dışarı çıkartan el sizce neyi yapamaz ki"