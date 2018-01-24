Batuhan Yaşar: 'Afrin’deki Kürt kızı o fotoğrafı niye çekti?'

Batuhan Yaşar'ın "Afrin’deki Kürt kızı o fotoğrafı niye çekti?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Sahada müthiş bir operasyon devam ediyor.. Arka planı çok iyi hazırlanmış.. Karşı tarafın beklemediği taktik adımlar atılıyor.. Askerî ve uluslararası diplomasi çok iyi kullanıldı.. Arka kapı diplomasisi aynı şekilde..

Perde arkasında kamuoyuna yansımayan onlarca görüşme, pazarlık yapıldı..

FIRAT KALKANININ ÇOK ÖTESİNE GEÇİLDİ

Afrin, Fırat Kalkanından stratejik olarak çok farklı bir operasyon..

Farklı zorlukları var..

Ama eş güdüm anlamında sahada müthiş hamleler yapılıyor..

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı birlikte önemli işlere imza atıyor..

Anlık istihbarat hiç bu kadar çabuk değerlendirilmemişti..

Elde edilen bilginin istihbarata dönüştürülmesindeki çabukluk da dikkat çekiyor..

İstihbarat kıymetlendirilip hızla taktik operasyona çevriliyor ve anında sonuç alınıyor..

Karar alma süreci çok hızlandı..

ÖSO MENSUBU SAYISINDAKİ DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Fırat Kalkanına sadece 3 bin ÖSO üyesi katılmıştı..

Afrin Operasyonunda bu sayı 15 bine ulaştı..

1 senede 5 kat arttı..

ABD’yi endişelendiren en önemli unsur bu..

PKK/YPG’ye karşı ÖSO’nun hızlı yükselişi..

Türkiye kendisine karşı atılan her olumsuz adımın karşılığını aynı şekilde veriyor..

Suriye halkının ÖSO’ya teveccühü ve sempatisi yükselişte..

Cerablus ve El-Bab’da edinilen tecrübe Afrin’de operasyon sahasına aktarılıyor..

AFRİN HALKI ERDOĞAN’I İZLEDİ

Yerel halkın operasyona verdiği desteğin altını çizmemiz gerekiyor..

PKK/YPG’nin yıllardır yerel halka yaptığı baskı ve zulüm büyük bir özgürlük beklentisi doğurdu..

Afrin halkı operasyon öncesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarını Türk televizyonlarından dikkatle takip etti..

Afrin şehir merkezindeki cephanelikler bir bir havaya uçurulunca büyük sevinç yaşadılar..

Halk sokaklara çıkıp Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısını fotoğraflamaya başladı..

KÜRT KIZI O KAREYİ YAKALADI

İşte tam da bu sırada genç bir Kürt kızı cep telefonuyla havaya uçurulan cephaneliği fotoğraflamaya başladı..

Ama o fotoğrafta çok önemli bir detay vardı..

Türk savaş uçaklarının vurduğu silah deposunun hemen önünde terörist başı Abdullah Öcalan’ın posteri asılıydı..

Ve o kare birlikte kadraja girmişti..

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA GİZLİ ANLAŞMA VAR MI?

Suriye sahası için hep ABD ile Rusya arasında gizli bir anlaşmadan söz edilir..

Şimdilerde Batı medyası bu kez de Türkiye ile Rusya arasında gizli bir anlaşma olup olmadığını sorguluyor..

Evet, Türkiye ile Rusya arasında bir sürü anlaşma var..

Uçak krizinden sonra hızlı bir tamirat süreci yaşandı..

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un açıklamaları dikkat çekici:

-“ABD’nin Suriye’deki tek taraflı eylemleri Türkiye’yi kızdırdı..”

Türkiye-Rusya ilişkileri şöyle okunmalı:

-“Gerek Suriye özelinde ve gerekse diğer atılan adımlar tarih, coğrafya ve konjonktürel gelişmelerin gerçekliğidir..”

Türkiye ve Rusya’nın her konuda aynı düşündüğünü söylemek yanlış olur..

İki ülke kazan-kazan çerçevesinde konulara yaklaşıyor..

Mesela Afrin’de aynı, İdlib’de farklı düşünebiliyorlar..

Çözümünde anlaşılan konularda ise hiç beklenmeden harekete geçiliyor..

Daha net nasıl açıklanabilir bilmiyorum..

PKK/PYD’DE EMİR KOMUTA ÇÖKTÜ

Maalesef dün 2. şehidimizi verdik.. Keşke bir tane bile vermesek..

Çok kapsamlı bir operasyon devam ediyor..

Hızla Afrin’e doğru ilerleniyor..

Arap, Kürt ve Türkmenlerden oluşan ÖSO çok iştahlı..

Kendi topraklarını işgalden kurtarmak istiyor..

PKK/PYD sivil kıyafetlere bürünüp kaçıyor..

Emir komuta çöktü..

Belediye anonsu ile adam toplamaya çalışıyorlar..

Hava saldırıları çok etkili.. Çok korktular..

PLANLAMANIN 1 GÜN İLERİSİNDEYİZ

Kimse merak etmesin..

Her şey yolunda, saat gibi tıkır tıkır işliyor..

Türkiye kısa sürede sonuç almak istiyor..

Yanlış anlaşılmasın bu, güvenlikten taviz verildiği anlamına gelmiyor..

Çok temkinli ilerleniyor..

Bir taraftan da mayın temizliğine başlandı..

‘Zafer sarhoşluğu’ diye bir şey yok..

Afrin’in devamı da gelecek..

Türkiye’nin gücü çok iyi görüldü, kavrandı..

Sahada ne kadar güçlü olursanız masada sesiniz o kadar yüksek çıkar..."