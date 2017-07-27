Batuhan Yaşar: 'Alman vakıfları ve yabancı STK’lar araştırılacak'

Batuhan Yaşar'ın "Alman vakıfları ve yabancı STK’lar araştırılacak" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Birinci dünya savaşı müttefikimiz, NATO ortağımız ve AB’den de yakın tanıdığımız Almanya ile diplomasi literatüründe bile bulamadığım “sert ilişki” dönemi yaşıyoruz.

Peki niye böyle oldu, nasıl bu noktalara gelindi?

Gerilimi Ankara değil hep Berlin arttırdı...

Öncesi de var ama düğmeye referandum sürecinde basıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konuşma yaptırmadılar ve hâlâ da yaptırmıyorlar (G-20 Zirvesi)

- Almanya’nın FETÖ ve PKK’ya güvenli liman olma durumu aynen devam ediyor. Türkiye’nin istediği teröristler iade edilmiyor. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik için geldiği Türkiye ziyareti öncesinde PKK konusunda “acayip olumlu” açıklamalar yapmıştı. Ama bunlar hiçbir şekilde icraata dönüşmedi.

- Haklarında gözaltı kararı bulunan FETÖ’cüler Almanya’da ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. PKK'lılar da aynı şekilde.

- Almanya hinterlandı, Berlin yönetiminin izinden gidiyor.

- Alman gizli servisi BND Başkanı’nın pek de alışılmadık şekilde direkt olarak Alman basınına konuşması. BND’den sonra Alman iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı BfV’nin de MİT’i direkt olarak hedefe koyması.

- ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ “İLAN” PLANI

Biliyorsunuz eylül ayında Almanya’daki parlamento seçimleri yenilecek.

Alman Dışişleri Bakanlığı gazetelere, Türklere yönelik mesajlardan oluşan ilanlar vermeye hazırlanıyor.

Diğer taraftan da Alman Dışişleri Bakanı Gabriel’in Türkiye kamuoyuna seslenmek için ‘reytingi yüksek’ bir Türk TV kanalına röportaj vermek istediği bilgisine ulaştık.

Aynı şekilde sağ tandanslı Türk gazetelerine mülakat verilmek istendiğini de öğrendik.

Burada verilmek istenen mesaj çok açık:

- ‘Biz Türk hükûmetine diş geçiremiyoruz. Ama işin aslı şöyle. Bakın böyle böyle oldu. Top sizde’

Ne kadar ikircikli bir tavır.

Sen Türkiye Cumhurbaşkanı’nın konuşmasına izin verme. Ama izin vermediğin şeyin benzerini Türkiye’de yapmaya çalış.

Bu aslında ‘demokrasi, özgürlük ve insan hakları benim için var, senin için yok’ demek değil mi?

- BfV’DEN MİT’E YÖNELİK BİR HAMLE Mİ GELECEK?

Alman gizli servisi BND’nin ardından benzer açıklamalar bu kez de Alman iç istihbarat örgütü BfV’den geldi. BfV Başkanı Hans-Georg MaaBen, MİT’in Almanya’daki artan faaliyetlerini endişe ile izlediklerini açıkladı.

Hatta biraz daha ileri gitti ve “Türkiye’yi hasım olarak görüyoruz” demekten kendini alamadı.

Alman iç istihbarat şefinin, ‘Türkiye'nin MİT aracılığıyla Türkler üzerinde nüfus tesis etmek istediğini’ iddia etmesi yapılacak hamleleri de açık ediyor aslında.

MİT’in hiçbir şekilde Almanya’da faaliyette bulunmasını istemiyorlar.

Almanya’dan MİT’e yönelik bir hamle gelebilir mi?

- Evet gelebilir

Hatırlayın; Türkiye’nin görevlendirdiği imamların, FETÖ’cülerin şikâyetleri üzerine ajan olarak suçlandıklarını, hatta gözaltına alındıklarını.

- ALMAN VAKIFLARI VE YABANCI STK’LAR ARAŞTIRILACAK...

Gezi kalkışmasından beri yaşanan mide bulandırıcı faaliyetler ve en son Büyükada ‘toplantısının’ ardından bazı önemli kararlar alındı.

Türkiye’deki ‘Yabancı SKT’lar ve özellikle de Alman Vakıfları’ mercek altına alındı/alınıyor.

Dış bağlantılı STK’ların faaliyetleri inceleniyor.

Büyükada’da yaşananları yazdık, çizdik...

Perde arkasında dönen dolapları gözler önüne serdik.

Artık top bağımsız Türk yargısında.

Suç unsuru varsa hukuk çerçevesinde gereği yapılacak.

- KİM KİMİ TEHDİT EDİYOR?

Berlin yönetiminin, Alman şirketlerine ve turistlere “Türkiye’ye gitmeyin” uyarılarını biliyorsunuz.

Bu aslında uyarıdan ziyade Türkiye’ye yönelik açık bir tehdit...

Ama Berlin yönetimi, “haksız ve mesnetsiz” suçlamalar karşısında Almanya’daki Türklerden tepki alacağını çok iyi biliyor.

Bilmenin ötesinde bundan çekiniyor.

Bir başka konu daha var:

- Mülteciler...

Almanya, Türkiye ile eşgüdüm ve koordinasyon içinde hareket etmezse mülteci işinin çökeceğini de çok iyi biliyor.

Türkiye kötü niyetli olsaydı mülteciler konusunda çoktan Almanya’ya gol atardı... Hatta o golü 90’dan örümcek ağlarını alarak yapardı.

Acaba kim kimi tehdit ediyor

- ALMANLAR İNCİRLİK’TEN TAŞINDI MI?

Geçen pazar günüydü galiba. Alman basını yine bir yaygara koparttı.

‘Alman askerleri İncirlik’ten taşınmaya başladı’ haberleri son dakika olarak ajanslara düştü.

Baktık araştırdık.

Ne bir asker ne de bir uçak taşınmış...

Bırakın uçağı “levye, cıvata” bile henüz Ürdün’e götürülmemiş.

Almanya neyi bekliyor anlamadım.

Yakıt ikmal uçakları ve teknik ekipmanın ağustos sonu eylül başı gibi Ürdün Azrak Üssüne gideceğini öğrendik.

Öğrendiğimiz iki şey daha var:

Alman askerleri bu işten pek hoşnut değiller.

Ayrıca alternatif peşindeler... Yunanistan’da hava üssü kurmayı planlıyorlar...

Ankara-Berlin arasındaki bu fırtınalı ve ihtiraslı ilişki pek de kolay durulacağa benzemiyor."