Batuhan Yaşar: 'Almanların yeni kozu Red Legion mu?'

Batuhan Yaşar'ın "Almanların yeni kozu Red Legion mu?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"2018’in zor bir yıl olacağını hep söyledik..

Ailece Türkiye’nin üzerine geliyorlar..

Hedef belli:

2019’da Türkiye’yi yeniden dizayn etmek..

FETÖ ve PKK kullanışlı aparatlar..

Bırakın bir yılı filan sadece son 3 ayda olanlara bakın..

Türkiye’nin karşısına deve dişi gibi kaç tane problem çıkartıldı..

Gücünü bölmek, moralini bozmak için..

KAÇIRDIKLARI BELGELERLE PAZARLIK BİTTİ

FETÖ’cülerin siyasi sığınma hakkı istediği ülkelerin adlarını hepimiz biliyoruz..

Tekrar saymaya gerek yok..

Şimdilerde FETÖ’cülerle ilgili ülkelerin pazarlığının bittiğini anlıyoruz..

Nereden mi?

Sığınma işlemlerinin tamamlanmasından..

Neyin mi karşılığında?

- Yurt dışına kaçırılan bilgi ve belgeler yabancı istihbarat örgütlerine teslim edildi..

Zarrab davasında gördük ki belgeler tahrif edilerek dolaşıma sunuldu..

Birileri yine düğmeye bastı..

Bugün sizlere Almanya’da olanları anlatmaya çalışacağız..

Üst düzey güvenlik toplantılarında devletin zirvesine sunulan istihbarat raporundaki çarpıcı detayları aktaracağız..

PKK MAFYASI ALMANYA’DA NİYE HAREKETE GEÇTİ?

Adamımızın adı Ferhat Abdi Şahin. Kod adı: "Şahin Cilo..."

PKK Avrupa sorumlusu olduğu dönemde (1997-2003) Kürt mafya grubu Red Legion’ın temellerini attı..

Şahin Cilo şu an Suriye’de PKK/YPG’nin komutanları arasında..

Bu mafya örgütüne Almanya’da şimdilerde göz yumuluyor hatta hiç ses çıkartılmıyor..

GURBETÇİLERİNDEN KARŞI ATAK: “ALMANYALI OSMANLILAR”

Red Legion, Türk iş adamlarını haraca bağladı.. Vermeyenleri yaraladı, dövdü.. Ölümle tehdit etti..

Şikâyetlere rağmen görmezden gelindi..

Böyle olunca da PKK’ya karşılık verme işi gurbetçilere düştü..

‘Almanyalı Osmanlılar’ devreye girdi ve kısa sürede PKK’nın Red Legion mafyasının nefesini kesti..

Ortada ne PKK ne de mafya kalmıyordu ki birileri devreye girdi!

Almanyalı Osmanlılara ne mi oldu birazdan devam edeceğiz..

İSTİHBARAT SAVAŞLARI

Almanya, uzun süredir medya üzerinden Türkiye’yi hedef alıyor..

Psikolojik algı operasyonları yürütüyor..

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’daki FETÖ ve PKK’lıları MİT ve DİTİB ile takip ettirdiği haberleri kullanıma sunuluyor.

Olay çok basit..

Önce haber yapılıyor, ardından Alman yargısı harekete geçiyor..

TAKİPSİZLİK KARARLARI İŞİ BOZDU!

Alman yargısı, kendi başlattığı soruşturmalara takipsizlik kararları vermek zorunda kaldı..

Ortada suç unsuru bulamayınca ne yapsın Alman yargısı..

Zorlaya zorlaya bir yere kadar..

İşte birkaç örnek:

- 2015’te MİT ajanı olduğu iddiasıyla 3 kişi tutuklandı, ancak Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi 7 ay sonra davayla ilgili takipsizlik kararı verdi..

- 2016’da ise DİTİB’in 13 imamı gözaltına alındı.. ‘MİT adına ajanlık faaliyeti yaptıkları’ ve FETÖ/PDY ile ilgili bilgi topladıkları gerekçesiyle.. Alman medyası tarafından köpürtülen iddialarla açılan dava 6 Aralık 2017’de takipsizlikle sonuçlandı.

ALMANYALI OSMANLILARA TAM KUŞATMA

Biz tekrar Almanyalı Osmanlılara dönelim isterseniz:

- Kasım 2016’da bin 500 polisle 50 ayrı adrese baskın yapıldı ve 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada herhangi bir siyasi bağlantıya atıf yapılmadı.

Çünkü Türkiye’yi siyaseten suçlayacak belge ve bilgi bulunamadı!

GİZLİ EL “KÜRTLER HEDEF” DEDİ

Sonra yaşananlar komedi gibi..

Baden Württemberg eyaleti emniyet teşkilatı yargıdan sonuç çıkmayınca “Almanyalı Osmanlılar” hakkında yeni soruşturma başlattı..

Gerekçe ilginç:

“Almanyalı Osmanlılar, Kürtleri hedef alıyor..”

Aynı Reza Zarrab’ın New York’taki mahkemede çizdiği şemanın bir benzeri medyaya sızdırıldı:

Görüldüğü gibi ABD, Almanya fark etmiyor..

Hedef belli: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..

2019’a giden yol türbülanslarla dolu..

Ama hiç moralinizi bozmayın..

Türkiye 15 Temmuz’u atlattı bunlar ne ki!"