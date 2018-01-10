Batuhan Yaşar: 'Ankara kulislerinde bunlar konuşuluyor'

Batuhan Yaşar'ın "Ankara kulislerinde bunlar konuşuluyor" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çıkışı siyasi kulisleri hareketlendirdi..

TBMM’de en az sandalyeye sahip olmasına rağmen Devlet Bey’in MHP’si gündem belirlemeye devam ediyor..

Ana muhalefetteki CHP’nin kozlarını birer birer elinden aldı..

Muhalefet blokunu da (CHP-HDP-İYİ Parti) çökertti..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun hamlelerini boşa çıkarttı..

‘CHP ne düşünüyor?’ yerine ‘MHP’ye soralım’ denmeye başladı..

Biz yarını, Devlet Bahçeli 22 ay sonrasını görüyor

Devlet Bey 2015 Haziran ayından beri siyasetin fay hatlarıyla oynuyor..

AK Partiye karşı oluşturulan CHP-HDP ittifakına girmeyerek FETÖ’nün oyununu bozdu..

CHP ile HDP arasındaki gizli ittifakı ortaya çıkarttı..

15 Temmuz sonrası referanduma giden süreçte pekâlâ Kabineye MHP’li isimleri sokabilirdi..

Ama yapmadı..

Siyasi beka işlerine hiç girmedi.. Oralı bile olmadı..

MHP’nin içini oymak, boşaltmak istediler..

Kıvrak hamlelerle süreçten güçlenerek çıktı..

Peki Devlet Bey bu açıklamayı niye Cumhurbaşkanlığı seçiminden 22 ay öncesinden yaptı?

MHP’den önemli bir isim şu cevabı verdi:

-“Devlet Bey hiçbir siyasi hamleyi laf olsun diye yapmaz.. Biz yarın ne olacak diye düşünürken o 22 ay sonra olacakları öngörebiliyor..”

Hem muhalefet hem ittifak

AK Parti ile MHP bütün konularda bire bir aynı mı düşünüyor?

-Hayır..

Hatta siyaseten AK Parti ile ayrıştığı, farklı düşündüğü birçok konu var..

MHP, iktidarla hem yakın iş birliği hem de nasıl muhalefet yapılacağını gösterdi..

Siyasetteki tansiyonu düşürdü..

2019’un yol haritası

Bugün Beştepe’de önemli bir buluşma var..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 2019’a giden yolda ittifakın detaylarını konuşacak..

Zaten bir süredir Erdoğan ile Bahçeli arasında çözemediğimiz bir iletişim var..

Senkronize adımlar atılıyor, açıklamalar yapılıyor..

CHP ve HDP’den gelen sert tepkilere bakılırsa MHP’nin bu adımı hiç hoşlarına gitmemiş..

'Hayır Cephesini' adım atmaya zorladı

Sadece bu da değil..

Devlet Bahçeli yaptığı çıkışla aynı zamanda 'Hayır Cephesinin' elini de açık etti..

HDP ile her türlü iş birliği yapıp sonra da yapmıyormuş gibi davranan CHP’yi zora soktu..

Tam da zaman kazanmışken, işler tıkırındayken bu açıklama hiç olmadı..

CHP, HDP, İYİ Parti ve İP için ‘5 benzemez’ dedi..

Aslında 'Hayır Cephesini' karşı adım atmaya zorladı..

Gizli iş birliğini açıkladı..

Kemal Kılıçdaroğlu’na da ‘bekleme, aday olacaksan şimdi açıkla’ mesajını gönderdi..

İttifak yaparsanız Kürt oyları gelmez!

Birileri de bir taraftan MHP ile yapılacak ittifakta Kürt oylarının AK Partiye gitmeyeceğini üflüyor..

MHP’nin Kürt vatandaşlar için incitici veya kötü bir sözü mü oldu?

-Hayır

Peki kim çıkartıyor bunu?

-AK Parti ile MHP’nin iş birliği veya ittifak yapmasından rahatsız olanlar..

Yakında sırf bu başlıkla kamuoyu araştırmaları yapıldığını da göreceğiz..

15 Temmuz Referandumunda Güneydoğu’dan gelen Kürt oylarına bakın, oyunu görürsünüz!

Abdullah Gül, Şubatta sahalara iniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün isim vermeden hedef aldığı Abdullah Gül “ne yapsam, ne etsem” hesaplarının sonuna geldi..

Ulaştığımız bilgilere göre Abdullah Gül şubat ayında bazı adımlar atacak..

Ciddi ciddi hazırlanıyor..

Hemen söyleyelim ilk aşama bu..

Parti kurmayacak veya bir partiye (Saadet Partisi, İyi Parti) üye olmayacak..

İlk aşamada bazı akil insanlarla yemekte bir araya gelecek..

"Ben partilerüstüyüm" mesajı verecek..

Özetle kamuoyunun tepkisini ölçmeye çalışacak..

Ama “hadi hadi” diyerek arkasından itmeye çalışan tonla adam olduğunu söyleyebiliriz..

Siyasete nasıl başlandığı değil de nasıl bitirildiği konuşulur..

Bakalım Abdullah Gül finali nasıl yapacak?

AK Parti dünyadaki örnekleri incelemeye başladı bile

AK Parti resmî ittifakların nasıl yapıldığı konusunda dünyadaki örnekleri mercek altına aldı..

Seçim kanununda ittifakları yasaklayan maddelerin temizlenmesi de bir başka çözüm..

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik uyum yasaları 1 ay içinde TBMM’nin gündemine getirilecek..

Marta kadar hepsinin geçirilmesi hedefleniyor..

Siyaseten hareketli günlere çoktan girdik."