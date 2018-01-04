Batuhan Yaşar: 'Beslediği terör örgütü İran’ı vurdu'

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "Birileri İran’ın Yemen, Irak ve Suriye ile ilgilenmek yerine içeriye dönmesini istemiş olabilir mi?", "Terör örgütü PJAK ne yapıyor?", "Irak ve Suriye'den sonra sırada İran mı var?", "Türkiye, İran'daki olaylarla ilgili ne düşünüyor?", "CIA’ın İran operasyonları Müdürü D’Andrea’nın namaz kılarken çekilen fotoğrafları niye servis edildi?", "Olaylara Azeriler ve Kürtler destek veriyor mu?", "Kahrolsun Rusya sloganları nereden çıktı" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın "Beslediği terör örgütü İran’ı vurdu" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Orta Doğu’da bir şeyler oluyorsa mutlaka dış bağlantıları vardır.

Hele hele İran gibi kapalı rejimlerde böyle hareketler yapabilmek.

Sokağı hareketlendirebilmek öyle kolay işler değil.

İran, Trump ve Netanyahu’nun hedefindeydi.

BAE, Suudi Arabistan ve Mısır da sert şekilde eleştiriliyordu.

Birileri İran’ın Yemen, Irak ve Suriye ile ilgilenmek yerine içeriye dönmesini istemiş olabilir mi?

Pekala olabilir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dünkü sözleri önemliydi:

-“Türkiye’deki Gezi olaylarıyla benzetiliyor. Sürece sadece Netanyahu ve Trump destek veriyor. İran’ın istikrarı komşuları için önemlidir. Dışarıdan bu tür müdahalelere karşıyız. Rejimi seversiniz sevmezsiniz ama yönetimler seçimle işbaşına gelir, seçimle gider...”

Türkiye İran’ı hiçbir zaman sırtından vurmadı.

Aksine, 2010’da Brezilya ile birlikte İran’ı düştüğü nükleer çukurdan çekti çıkardı...

ABD’nin tepkisine rağmen.

Ama iyi niyetinin karşılığını aldığı pek söylenemez...

Özellikle terör örgütü PKK konusunda.

Kandil Dağı’nda daha düne kadar olanlar ortada.

İran’ın Urumiye kenti PKK’nın açık hava hastanesine dönüştürülmedi mi?

PJAK kaç kere sınır karakollarımızı bastı...

İŞTE O PJAK BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güzel bir sözü var...

“O desteklediğiniz terör örgütleri bir gün gelir sizi de vurur...”

Bakın ne oldu İran’da.

Terör örgütü PJAK, MKO (İran devrimi sonrası rejime karşı silahlı mücadele başlatan örgüt... Halkın Mücahitleri olarak da biliniyor) ile birlikte bugünlerde İran sokaklarını hareketlendirmeye çalışıyor...

SIRA İRAN’DA MI?

Bu çok iddialı olur.

Türkiye gelişmeleri yakından takip ediyor.

Irak ve Suriye’den sonra İran’ın da karıştırılması Ankara’nın hiç istemediği bir şey.

Tamamen kuşatılmak istemiyor.

Olaylar nasıl başladı ona da bakmak lazım.

Yumurta fiyatlarıyla başladı, nerelere geldi.

Türkiye olayların geçici olduğunu ve kısa sürede yatışacağını düşünüyor.

Değerlendirme yaparken gerçekçi olmak lazım.

-Devrim nasıl yapılır?

-Veya silah olmadan devrim yapılabilir mi?

-Hayır...

Halkta silah var mı?

-Yok

-Devrim muhafızları devreye girer mi?

-Hayır

-Bir de ‘beyin’ olması lazım... Sembolleşen bir isim var mı?

-O da yok

Mevcut tabloya bakıldığı zaman Trump veya Netanyahu’nun beklediği devrimin olma ihtimali çok zayıf.

CUMA GÜNÜ HÜKÜMET YANLISI GÖSTERİ VAR

Rejim bir taraftan da tedbirlerini alıyor.

Cuma günü, cuma namazından sonra büyük bir karşı gösteri tertiplendi.

Kimin başörtüsü takıp takmadığını 10 dakikada belirleyen İran, kimin ajan olup olmadığını sizce kaç dakikada ortaya çıkartır?

Öyle işler Irak ve Suriye’deki gibi kolay değil..

NAMAZ KILMA GÖRÜNTÜLERİ NİYE SERVİS EDİLDİ

CIA’ın İran operasyonları Müdürü olarak görevlendirilen Michael D’Andrea’nın namaz kılarken çekilen fotoğraflarının yayınlanması da ayrı bir konu.

Ayetullah Mike olarak da bilinen bu kişi şimdilerde parlatılmaya çalışılıyor.

Yeni bir imaj, reklam çalışması gibi görünüyor...

Ama şurası kesin:

-“D’Andrea, Trump hükûmetinin yeni dönemde İran politikalarını belirleyecektir...”

80 MİLYONLUK ÜLKEDE 15 BİN KİŞİ!

Bağımsız kaynaklardan aldığımız bilgileri de paylaşalım hemen.

İran biliyorsunuz 80 milyon...

Sokaktaki göstericilerin sayısı ise 10-15 bin kişi.

Azeriler ve Kürtlerden destek yok.

‘Bu şekilde en fazla 2 hafta daha devam edebilirler’ deniyor...

Dini Lider Hamaney’in konuşması tansiyonu düşürdü.

Hayat pahalılığı, petrol fiyatları, yüksek işsizlik ve bankacılık sisteminin dünyaya entegre edilememesi Ruhani’nin başarısızlıkları.

Rusya ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinden rahatsız olanlar da var.

‘Kahrolsun ABD’ yerine ‘Kahrolsun Rusya’ sloganlarının atılması dikkat çekici

İLK KEZ İRAN BAYRAĞI YAKILDI

2009 yılında bütün ülkeye yayılan gösterilerle karşılaştırmalar yapılıyor...

İlk kez İran bayrakları yakıldı...

Bu olay gösterilere katılan önemli bir kitleyi rahatsız etti.

-“İran bayrağının yakılması da nereden çıktı. Bu, bize ait bir şey değil...” denmeye başladı.

Yerel TV ve radyolar sokak hareketlerine destek veriyor.. (Kur’an TV)

BİRİLERİ SAHAYI GÖRMEK İSTEDİ

Kimilerine göre ise bu küçük bir denemeydi.

‘Sokağın gücü test edildi...’

‘Devamı gelecek’ deniyor.

Son 5 yılda etrafımızda ve Türkiye’de yapılmak istenenlere bakmakta fayda var."