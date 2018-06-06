Batuhan Yaşar: 'Bir tümen askerle Irak’ın kuzeyindeyiz'

Batuhan Yaşar'ın yazısının tamamı ise şöyle:

"Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’tı..

2008 Şubat’ında 10 bin askerle sınır ötesi harekât için düğmeye basıldı..

Tam temizlik başlamıştı

Washington devreye girdi..

3 gün bile bekleyemedi..

Büyükanıt, "Tereyağından kıl çeker gibi çekildik” dedi..

Aradan 10 yıl geçti..

Köprünün altından çok sular aktı..

Şansölye Merkel’in kapalı bir toplantıda ABD’yi kastederek kullandığı cümle önemliydi:

“Artık kendi göbeğimizi kesme zamanı geldi..”

Hazmedilmiş ordusuyla Almanya’nın kendi göbeğini kesmesi çok zor..

Neyse konumuz Almanya değil zaten..

Ne kadar güçlüyseniz, o kadar caydırıcısınızdır..

Sahada varsanız ancak, masada sesiniz gür çıkar..

PKK’YI BİTİRME KARARI

15 Temmuz sonrası güvenlik konsepti tümden değiştirildi..

Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile, FETÖ’den temizlenen ordusunun gücünü dünyaya ispat etti..

Brüksel’deki NATO karargâhında hâlâ Afrin operasyonu başarısı konuşuluyor..

-“PKK’yı ve Kandil’i bir 30 yıl daha sırtımızda taşıyamayız..” kararı uygulamaya konuldu..

-“Kandil’e gidemeyiz”den “Kandil terörden temizlenecek” konseptine geçildi..

İLKBAHARDA GİRİLDİ

Seçim dönemlerinde terörle mücadele konsantrasyonu bozulur..

7 Haziran sonrasında olanlara bakın..

Terör yeniden yeşerecek boşluklar arar hep..

Ama bu kez öyle olmadı..

Daha kış bitmeden, sınır ötesi operasyona start verildi..

Ne için?

-Kandil ile Hakkâri arasına set çekmek ve Dağlıca bölgesinden sızmaları önlemek için..

WASHINGTON BAĞDAT’I SIKIŞTIRIYOR

Tarihler değişse de davranış kodları değişmiyor..

Ama Türkiye o 2008’deki Türkiye değil..

Sağlı sollu fulelerle üzerine gelindiğini gören PKK, ABD’ye haber gönderdi:

-“Durdur bu operasyonu yoksa Suriye’de DEAŞ’la savaşmayız..”

Washington da Bağdat’a direktiflerini sıraladı:

“Türkiye’yi kınayın.. Harekâtın sonlandırılması için baskı yapın..”

Türkiye bir yıldır bu konuyu Irak ve İran’la görüşüyor zaten..

İran, Kandil tarafındaki köylerini boşaltmaya başladı..

Bağdat’la yakın irtibat devam ediyor..

3 ülke mutfak çalışmasını birlikte yaptı..

Türkiye, Irak ve İran’ın Genelkurmay Başkanları son 6 ayda kaç kez görüştü dersiniz?

Kandil harekâtının altyapısı çoktan hazırlandı..

KANDİL’İN SEÇİMLE ALAKASI

15 Temmuz sonrasında bir karar daha alındı:

-“Terörü kaynağında yok etmek..”

Daha ortada erken seçim bile yokken sınır ötesi harekâta başlanmıştı..

Kandil;

-“Seçim var bombaları patlatmayayım, Türkiye’ye sızmayayım” der mi?

Terörü bitirme kararı almışsanız gazdan ayağınızı çekemezsiniz..

Erken seçim kararı öncesi planlanan askerî harekât tüm hızıyla devam ediyor..

Yani konunun seçimle hiç alakası yok..

İSTİHBARAT DESTEĞİ VAR MI?

Türkiye sınır ötesi harekâtını kendi öz kaynakları ile gerçekleştiriyor..

-Herhangi bir ülkeden istihbarat desteği almıyor..

-Tamamen kendi teknik kapasitesini kullanıyor..

-İHA, SİHA, ATAK ve F-16’lar çok etkin kullanılıyor..

YER GÖK MAYIN

Türkiye’nin Kandil’e geleceğini anlayan PKK, Dağlıca-Kandil hattını mayınlamış..

Arazi mayınlarla dolu..

Envai çeşidi var..

Öyle ilerlemek kolay değil..

Mayın temizleme araçları, iş makineleri çalışıyor..

ÖZAL’IN HAYALİYDİ: GEÇİCİ ÜS BÖLGELERİ KURULDU

Bir tümen askerle kara harekâtını gerçekleştiriyoruz..

Hakurk’a kadar ulaşıldı..

Rahmetli Özal çok yapmak istemiş ama asker direnmişti..

Necip Torumtay istifa etmişti..

Tam 25 yıl sonra Özal’ın hayali gerçekleştirildi..

Irak’ın kuzeyinde “Geçici üs bölgeleri” kuruldu..

Sayılarını ve lokasyonlarını yazamıyoruz..

“İleri karakollar” da denebilir..

Sınırlarımız artık çok daha güvenli..

AFRİN KADAR ALAN

Irak’ın kuzeyinde Hakurk’a kadar 4 bin kilometrekarelik bir alan kontrol altına alındı..

Afrin kadar bir bölge de diyebiliriz..

PKK ile mücadele tarihinde bir ilk daha gerçekleşiyor..

Kandil’e yönelik bir operasyon icra ediliyor..

ABD, SİNCAR’DA KALICI MI?

Kandil harekâtının başka ve çok önemli bir hedefi daha var:

-PKK’nın ve Kandil’in Suriye ile geçişkenliğini sonlandırmak..

-Terör örgütünün Sincar kırsalına ulaşmasını engellemek..

ABD Sincar’a üs kurdu..

İran’a mı, Türkiye’ye mi karşı bilinmiyor..

Geçici mi kalıcı mı?

Hepsini zaman gösterecek..

TAM BİR SÜPÜRME HAREKÂTI

Kandil operasyonu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile mukayese edilmez..

Çok çok zor..

Bir defa sınırlarımızın çok ötesinde..

Arazi şartları çok çetin..

Süpürme harekâtı ile PKK, Kandil'e doğru sıkıştırılıyor, sürülüyor..

HAKURK’TA BÜYÜK DARBE

Her mağara aranıyor.. Her taşın, deliğin altına bakılıyor..

446 terörist etkisiz hâle getirildi..

Zayiat, olumsuz hava şartları sebebiyle verildi..

Sızmalardan kaynaklandı..

Hakurk, Zap, Avaşin, Basyan iç içe..

İsteseniz bile birbirinden ayıramazsınız..

Amaç PKK’nın bu büyük alanı kullanmasını engellemek..

Kandil’e daha mesafe var..

Ama askerî ve diplomatik zemin oluştuğu anda Türkiye beklemez..

Seçimden önce de sonra da olabilir..

Ankara çok kararlı..

Hakurk’un devamı Kandil!