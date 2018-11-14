Batuhan Yaşar: 'CIA ve FBI, FETÖ için birbirine mi girdi?'

Yaşar, FETÖ'nün Pensilvanya'daki ininde yaşanan silahlı olayın içeri girebilmek için FBI tarafından kurgulandığı ancak CIA'in engel olduğu iddialarını köşesine taşıdı.

Batuhan Yaşar'ın "CIA ve FBI, FETÖ için birbirine mi girdi?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Türkiye, FETÖ konusunu canlı tutuyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la her görüşmesinde konuyu gündeme getiriyor..

Trump, Erdoğan'dan FETÖ ve üst düzey elebaşları ile ilgili dosya numaralarını istemişti..

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a iletmişti..

Sonrası yok..

Yine ses çıkmadı..

Ama yeni başka gelişmeler var..

İlginç şeyler oluyor..

AYNI HOLLYWOOD FİLMLERİNDEKİ GİBİ

Amerikan filmlerinde iki kurumun çekişmesi çok gözdedir..

Birbirlerini tuzağa düşürürler..

Âdeta ezelî düşman gibi görürler..

Hep bir rekabet vardır aralarında..

CIA ve FBI'dan bahsediyoruz..

Sonuçta kötü adamlar, gizli iş çevirenler hep kaybeder..

FETÖ olayında da benzer şeyler oluyor gibi..

FBI, FETÖ İNİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

Çok önemli bilgilere ulaştık..

Neler olmuş neler..

Hatırlar mısınız?..

Eylül başında FETÖ'nün Pensilvanya'daki ininde silah sesleri duyulmuştu..

Ardından Amerikan polisi malikanenin etrafını sarmıştı..

İddialara göre olay bizzat FBI tarafından kurgulanmış:

FBI ajanlarının içeri girmesi için..

Ne mi olmuş?

Son anda CIA devreye girmiş ve konu kapatılmış..

Düşünün FBI bile içeri giremiyor..

Bağlantılara bakın..

FBI SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİYOR

Öyle veya böyle..

FETÖ için işler çok iyi gitmiyor artık..

ABD ile Türkiye arasındaki kriz konularının bir bir tatlıya bağlanması hiç hoşlarına gitmedi..

FETÖ için Ankara-Washington hattı ne kadar gergin olursa FETÖ o kadar iyi..

Sıranın kendilerine geleceğini biliyorlar çünkü..

FBI tarafından başlatılan soruşturma giderek derinleşiyor..

3 BAŞLIK

FBI, FETÖ soruşturmasını 3 ana başlık altında topladı..

1-Kara para aklama.

2-Dolandırıcılık.

3-Vergi kaçırma.

FETÖ'nün Chicago imamı Kemal Öksüz için FBI şu nedenlerle kırmızı bülten istemişti:

-“Evrakta sahtecilik.”

-“Yalan beyan verme.”

-“Dolandırıcılık.”

Kemal Öksüz, Erivan'da ele geçirildi..

Ermenistan geçen hafta Kemal Öksüz'ün ABD'ye iade edileceğini açıkladı..

Kemal Öksüz soruşturmanın kilit isimlerinden..

ABD'deki para trafiğini yöneten kişi..

Türkiye karşıtı senatörlerle olan yakın ilişkisi zaten kamuoyunun malumu..

GENEL DURUMA BAKALIM

Son dönemde Türkiye ile ABD arasında önemli adımlar atılıyor..

Henüz biten, giden bir şey yok..

‘Stratejik ortaklık' sadece ABD'nin değil Türkiye'nin de yararına olmalı..

Ankara'nın yaklaşımı tam da böyle..

Trump ilk iki yılını İsrail'in güvenliğine ayırdı..

Belli ki ABD'nın önemli kurumlarıyla bir bir anlaştı..

“Trump'ı indireceğiz” diyenler bakın artık ortada yoklar..

Sadece cılız sesler duyuyoruz..

5 Kasım sadece bir seçim tarihi değildi..

Trump, İran'a tarihin en ağır ekonomik ambargosu için de düğmeye bastı..

Aslında Pompeo'nun açıklaması her şeyi özetliyordu:

-“İran bir daha nükleer silah geliştirme kapasitesine sahip olamayacak..”

8 ÜLKE NİYE DIŞARIDA BIRAKILDI?

Ekonomik krizle boğuştukları için Yunanistan ve İtalya zaten çürük elmalar..

Bir de büyük lokmalar var:

Hindistan, Çin ve Japonya..

En çok petrol ithal eden ülkeler..

Trump, “Petrol fiyatlarının yükselmesini istemiyorum” demişti..

Bu yüzden de bu büyük ekonomileri kapsam dışı bırakmak mantıklı..

Ayrıca, Tayvan Çin'i, Güney Kore Kuzey Kore'yi dengeliyor..

TÜRKİYE NEDEN MUAF TUTULDU?

Duydum..

“Rahip Brunson” dediniz..

Olabilir ama yine de büyük resme bakmakta fayda var..

Türkiye'nin bölgesel gücü, küresel anlamda çarpan etkisi oluşturdu..

Macron daha dün “Avrupa'nın kendi ordusu olmak zorunda..” demedi mi?

Bunlar rüyada görülüp söylenen şeyler değil..

Her şey birbiri ile bağlantılı..

İdlib'deki bir sokak çatışması Fransa'yı, Almanya'yı derinden etkiliyor..

Merkez partiler oy kaybetmeye başlıyor..

Tam da kelebek etkisi..

Neyse asıl konumuza dönelim.. ABD, Türkiye'yi neden muaf tuttu?

-Trump, İran konusunda hem askerî hem de siyasi olarak Türkiye'nin desteğine muhtaç..

-Ayrıca ABD, Suriye'de siyasi inisiyatif dışında kaldı..

Türkiye, Fırat'ın doğusuna sürekli dikkat çekiyor..

“Müdahale edeceğim” diyor..

Uluslararası anlamda kamuoyunu çoktan oluşturdu..

Asıl iki soru şu;

1-ABD Başkanı Trump, PKK/YPG iş birliğine son verecek mi vermeyecek mi?

2-Pensilvanya'daki şatoda yaşayan FETÖ elebaşını iade edecek mi?

İlişkilerin düzelip düzelmeyeceği bunlara bağlı.."