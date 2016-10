İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde "ByLock’un imtiyaz sahibi ile niye röportaj yapıldı?","FETÖ’nün ele geçirilen delillerini kim değersizleştirmeye çalışıyor?","Röportaj üzerinden hakim ve savcılar tehdit mi edildi?","ByLock’un sahibinin kimlik bilgileri devletin elinde.. By Keynes yoksa", "Dünyada ByLock gibi ikinci çift güvenlik duvarlı haberleşme programı var mı?", "Emre Uslu ve Tuncay Opçin algı operasyonunun neresinde?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın "Emre Uslu, Tuncay Opçin ve eski polis müdürlerinin ByLock operasyonu" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Hürriyet gazetesinin pazartesi günkü manşeti şöyleydi:

“New York’ta bulduk konuştuk.. İşte herkesin aradığı ByLock..”

Haber, özel logo ve İsmail Saymaz imzasıyla yayınlandı.

Ne var canım bunda, diyebilirsiniz.

Gelin neler olduğuna beraber bakalım:

Hemen ilk bakışta yeni bir FETÖ operasyonu gibi görünüyor.. Bu müthiş atlatma haberi yapan İsmail Saymaz’ı tanımıyorum.. Anlatılanlara göre eskiden ülkücü imiş. Sonra solcu olmuş. Bunca yıldır sonradan solcu olan hiçbir ülkücü duymadım, tanımadım.. Neyse konumuz bu değil.

İsmail Saymaz, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock’un sahibiyle röportaj yapıyor.. ABD vatandaşı olduktan sonra David Keynes adını alan adama sorular filan soruyor işte.. O kadar ABD vatandaşı olan arkadaşım var ama hiçbiri ismini değiştirmedi. Bu da çok ilginç. Ama ilginçlikler bununla da bitmiyor.

Böyle bir haber yapacaksın, olayın muhatabı ile yani Başbakanlık'la, Emniyet'le, MİT’le konuşmayacaksın.

Bu Bay David Keynes’in böyle böyle iddiaları var.. Bu iddialara sizin bir cevabınız olacak mı, demeyeceksin...

İsmail Saymaz’ın yapmadığını biz yaptık. Ankara’daki güvenilir kaynaklardan bu işin aslı nedir ne değildir araştırdık, sorduk... Cevaplar aldık.

ByLock’un sahibinin kimlik bilgileri devletin elinde...

Güvenilir kaynaklar, Hürriyet’in bu manşeti ile aslında yeni bir operasyon yapılmak istendiğini belirtiyorlar.

Nasıl bir operasyon mu?

FETÖ ile eldeki en somut örgütsel dokümanları, ilişkileri, kirli çamaşırları ortaya döken ByLock itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor..

Adli ve hukuki nitelik taşıyan, hatta Adalet Bakanının ABD’ye götürdüğü deliller değersizleştirilmeye çalışılıyor.

FETÖ’nün yakayı ele verdiği ByLock’un altı oyuluyor.. Biliyorsunuz, FETÖ’cüler bu algı operasyonlarını çok iyi bilirler.. Ergenekon’da, Balyoz’da, Casusluk’ta hatta Şike davasında yaşananları unutmayalım..

Hâlâ Emenike’nin para sayma görüntülerini bekliyoruz!!!

Türkiye belki de 15 Temmuz gecesi en keskin virajlardan birini daha döndü.

Nasıl bir dehşet gecesi yaşadığımızı unutursak en büyük hatayı yapmış oluruz..

Elde ettiğimiz ve ulaştığımız bilgilere göre, bu yeni ByLock operasyonunun altında Emre Uslu, Tuncay Opçin ve ABD’ye kaçan FETÖ’cü eski polis müdürlerinin imzası var.

15 Temmuz’un hemen ardından ABD’ye kaçan ve adını değiştiren ByLock’un sahibi David Keynes’in kimlik bilgileri devletin elinde.. Sadece Bay David değil, ByLock programının yazarı (TİLKİ) ile ilgili bilgiler de deşifre edilmiş durumda.. Bu sütunlardan bu iki ismi de yakında deşifre edeceğiz..

David Keynes FETÖ’cü..

Güvenilir kaynaklar, David Keynes’in FETÖ’cü olduğunun belirlendiğini söylediler. Bu durum belgelerle de kanıtlanmış durumda.

Bir program yapacaksın. Bu programın kullanıcılarının yüzde 98’i FETÖ’cü olacak. (Haberde yüzde 90 olduğu iddia ediliyor.)

Sonra adını David yaparak sanki FETÖ ile bir alakan yokmuş, amanın bu FETÖ de kimmiş gibi bir algı oluşturma çabası içine gireceksin..

MİT beni hâlâ aramadı, gibi laflar edeceksin..

Gerçekten bunlar herkesi galiba çok saf sanıyor!

FETÖ’cü sorular...

Tekrar İsmail Saymaz’ın o müthiş özel haberine dönelim..

Yıllarca Ankara’da, Londra’da gazetecilik yaptık ama böylesine bir özel haber servisi bize yapılmadı!

Neyse.. Röportajla ilgili birkaç önemli soru çıkardık gelin yüksek sesle beraber soralım:

1-MİT, ByLock’un Ocak 2016’da kapatıldığını açıkladı. Çünkü FETÖ’cüler MİT’in programı ele geçirdiğinin farkına varmışlardı. Dünya âlem bunu zaten biliyor. Niye bu yeni bir bilgi gibi lanse ediliyor?

2-Darbe gecesi yani 15 Temmuz’da ByLock’un kullanılmadığı belirtiliyor. 2016 Ocak’ın ortasında kapatılan bir program darbe gecesi nasıl kullanılabilir ki?

3-ByLock kapatıldıktan sonra FETÖ’cüler, haberleşmek için Eagle programını kullanmaya başladılar. Bay David’e Eagle konusunda niye soru sorulmadı?

4-Bay David, röportajda programı geliştirip satmayı düşündüğünü söylüyor..

Peki o zaman;

-Madem ByLock ticari bir programdı niye reklamı yapılmadı?

-ByLock’un kullanıcı sayısının arttırılmasını hedefleyen bir yatırımcı neden içeriden referans olmadan yeni kullanıcı kabul etmez?

-ByLock’u büyütmek isteyen VPN’le bağlanma şartını niye getirir.. (VPN ikinci bir güvenlik duvarıdır. Türkiye’den bağlananlara VPN olmadan ByLock’a giriş izni verilmemiştir.)

-Dünyada (Apps Store veya Android) VPN’le girilen ikinci bir haberleşme programı var mıdır?

Çünkü, ‘adamlarım ortaya çıkar’ korkusuyla 2’nci bir güvenlik duvarı VPN, ByLock’a monte edilmiştir.

Algının hedefinde savcı ve hâkimler var...

Hürriyet’in özel haberi dikkatli bir şekilde okunduğunda başka başka retoriklere de ulaşıyorsunuz.

Ankara’daki güvenlik kaynakları, bu haberle vurulmak istenen ikinci kuşun da FETÖ soruşturmasını yürüten hâkim ve savcılar olduğuna dikkat çekiyorlar..

ByLock itibarsızlaştırılarak, elde edilen bilgi ve belgeler de değersizleştiriliyor.

Bu şekilde hâkim ve savcılar korkutulmak isteniyor. Sadece bu da değil; FETÖ soruşturmalarına ciddi bir darbe vurulmak isteniyor.

Güvenlik uzmanlarına göre, FETÖ’nün ABD’deki psikolojik harekâtçıları yalan bir hikâye üzerinden Bay David Keynes’e anlatacağı bir hikâye uydurmuşlar..

Her gün FETÖ ile ilgili yeni bilgilere ulaşıyoruz..

FETÖ soruşturmalarını yürüten üst düzey bir isim, ABD’den gelen emirle 17-25 Aralık sonrasında hakim-savcı ve üst düzey polis şeflerine çocuklarını FETÖ okullarına göndermelerinin yasaklandığını söyledi.

HSYK artık her şeyi biliyor.

FETÖ, emir vermişti:

“Hava gibi olun karşınızdaki sizi göremesin..”

Ama artık görünüyorlar..."