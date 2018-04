Batuhan Yaşar: 'Erken seçim neden 24 Haziran'da?'

Batuhan Yaşar'ın "Erken seçim neden 24 Haziran'da?" başlıklı yazısının tamımı ise şöyle:

"Dün tarihî bir gündü..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli bir satranç hamlesi geldi..

Bizzat çıktı bütün soruların cevabını verdi..

Muallakta, boşlukta hiçbir şey bırakmadı..

Türkiye gazetesi seçim tarihini bir gün önce manşetten duyurmuştu..

Ankara büromuzdan Yücel Kayaoğlu’nu tebrik etmeden geçmek olmaz..

Türkiye artık 24 Haziran Pazar günü erken seçime gidiyor..

DOLAR VE SOKAK

Cumhurbaşkanı’nın kullandığı şu ifade önemliydi:

“Türkiye’nin bir an önce belirsizlikleri aşması zorunlu hâle gelmiştir”

Kurdaki ani hareketlenme dikkat çekiciydi..

Birileri de sokak hareketlerinin altyapısını hazırlıyordu..

Muhalefetin hâlâ adayını bile belirleyememiş olması gözlerden kaçmadı..

Dolayısıyla dün erken seçim değil başka önemli kararlar birlikte alındı:

-“Beni durduramazsınız.. Yoluma devam edeceğim..”

-“Artık süper ligdeyim..”

-“Kurduğunuz tuzakları gördüm ve ön aldım..”

EKONOMİK OPERASYONLAR

Geçen sene 3 ayrı kez dolar operasyonuna maruz kaldık..

4 TL’nin üzerine atılmasından söz ediyoruz..

Muhalefet siyaset üretemeyince ekonomik saldırılar başladı..

Bir bakıma ekonomi üzerinden muhalefete yol gösterildi..

Kemal Bey’in CHP grubunda yaptığı son iki konuşmayı izlerseniz ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır..

15 Temmuz’un iktisadi versiyonunun sahneleneceği fısıldanmaya başlamıştı..

SEÇİM SATH-I MAİLİNE GİRİLMİŞTİ

Aslında ocak ayından beri hareketli günler yaşıyoruz..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli hep sahadaydı..

Aslında yarın seçim olsa kimse ‘neden?’ diye sormaz..

Hatırlayın 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında bürokrasi kilitlenmişti..

Şehir savaşları çıkarıldı..

Tam 5 ay içinde..

Bu Türkiye için önemli bir tecrübe olmuştu..

Bugün itibarıyla seçimlere sadece 67 gün var..

Dün YSK’ya ne kadar sürede Türkiye’yi seçimlere hazırlarsınız sorusu da soruldu..

-50-55 gün cevabı alındı..

Son Başbakan olarak Binali Yıldırım adı da tarihe geçti..

AK Parti mahalli seçimler için adaylarını daha rahat belirleyebilecek..

Mahalli seçimlerden sonra yapılacak bir genel seçim daha sıkıntılı olabilirdi..

TUZAK KURMAYA BİLE FIRSATLARI YOK

İşte bu yüzden Türkiye 2 ay 7 gün sonra seçime gidiyor:

-7 Haziran 2015 sonrasını bir daha yaşamamak için..

-Bürokratik ve ekonomik kapana düşmemek için..

Tuzakları gördü ve ön aldı..

AK Parti ve MHP’nin ne yapacağı belli..

Adayları belli..

Ama muhalefette işler karışık..

Dün apar topar Meral Akşener adaylığını açıkladı..

Ama bu konuya girmeden bugünlere nasıl geldik, birlikte bakalım isterseniz:

Türkiye’ye biçilen bir rol vardı..

“Ağır aksak ilerleyen, bir ileri iki geri giden Türkiye..”

Tek parti dönemi bittiğinde şehit Başbakan Menderes işe hızlı başlamıştı..

Büyüme hamlesi birilerini çok rahatsız etti..

Türkiye artık yere sağlam basıyordu..

Kendisine biçilen o elbiseden kurtulmaya çalışıyordu..

Ama olmadı..

Her defasında darbelerle eski kabına sokuldu..

2000’li yıllara gelindiğinde FETÖ aparatı da tam kapasite hizmetlerindeydi..

Yurt dışından gelen talimatlar yerine getiriliyordu..

Kalıplar değişiyor, bedel ödemeden Türkiye’ye istikamet veriliyordu..

2010 yılından sonra olanlar hepimizin malumu..

Ergenekon dalgaları, Gezi, 17-25 Aralık, MİT tırları ve 15 Temmuz..

Terör ve ekonomik operasyonları saymıyoruz bile..

Ama işler bu kez tersine döndü..

Her defasında galip gelen bir Türkiye vardı artık..

TAHTINI AKŞENER’E KAPTIRDI

CHP erken seçim kararına “Hodri medyan” dedi..

Ama bu kadar..

Hodri meydanın altı bomboş..

Kemal Kılıçdaroğlu geçen sene yapılan referandumda ‘Hayır’ cephesinin liderliğini üstlenmişti..

Şimdilerde siyaseten tükenmiş bir CHP ile karşı karşıyayız..

Yeni değil uzunca bir süredir Atatürk’ün kurduğu partinin bayraklarını ve sloganlarını meydanlarda göremiyoruz..

Belli ki Kemal Bey bunu bilinçli olarak yaptı..

CHP hâlâ rehavet içinde..

Cevapsız sorular ortalıkta uçuşuyor:

1-Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı belli değil..

2-CHP içinden başka birisini mi çıkaracak?

3-Saadet veya İYİ Parti’nin mi adaylarını destekleyecek?

BOŞLUK DOLDU.. GEÇMİŞ OLSUN KILIÇDAROĞLU..

“Kemal Kılıçdaroğlu mu Meral Akşener mi?” sorusunun cevabı da dün ortaya çıktı..

Meral Akşener ön aldı ve adaylığını açıkladı..

Kemal Bey hâlâ neyi bekliyor anlayamadık..

Abdullah Gül’ün ismi konusunda yapılan spekülasyonlar ortada kaldı..

CHP’nin adayı olarak ortaya atılan isimler aynı şekilde..

24 Haziran tarihi asıl muhalefet için sürpriz oldu.."