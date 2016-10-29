Batuhan Yaşar'ın, "FETÖ’ye kötü haber: Eagle da çözülüyor" başlıklı yazısının tamamı şöyle:

"FETÖ’nün haberleşme programı ByLock’un sahibi Bay David Keynes ile ilgili bütün bilgiler netleşti.

Asıl adı Alpaslan.. Arada (R) harfi yok..

Çarşamba günü FETÖ’cü olduğunun ispatlandığını yazmıştık.

Alpaslan Demir uzunca bir süredir “Alp” kod adını kullanıyor.

FETÖ’nün gururla anlattığı o altın nesil, 1990 kuşağından..

Millî İstihbarat Teşkilatına da 1990 yılında giren, yerleşen FETÖ’cü ekip var.

Bu ekiple çok içli dışlı. İrtibatı hiç kesmiyor.

Beraber planlamalar yapıyor.

Operasyonel bir adam..

Hemen belirtelim, MİT’teki o FETÖ’cü ekip şimdilerde tutuklu.

FETÖ’nün, ByLock’un sahibi gibi göstererek yaptırdığı David Keynes röportajı ile aslında müthiş bir operasyona imza atılmak istendi..

Bitmedi ama..

Şaşırtıcı bilgiler gelmeye devam ediyor.

Ankara’daki güvenilir kaynaklar, röportajda ByLock’daki kullanıcıların yüzde 10’unun FETÖ’cü olmadığına vurgu yapılmasının başka bir büyük oyun ve operasyon olduğuna dikkat çekiyor:

“Oluşturulan algı ile bütün FETÖ bu yüzde 10’un içine atılmaya çalışılıyor.. ByLock üzerinden tutuklanan veya haklarında başka işlem yapılan kişilerin tamamı mahkemede ‘ben o yüzde 10’un içindeyim’ diyecek.”

Röportaj ile bir taşla aslında 2 kuş birden vurulmak istendi:

-Hem FETÖ’cülerin paçayı kurtarması hedeflendi..

-Hem de ByLock’un sulandırılması, hukuki olarak değersiz kılınması amaçlandı..

Ama olmadı..

Yapamadılar..

ByLock içinde unutulan Türkçe kodlar…

Röportajda Bay Keynes, ByLock programının başka birisinden satın alındığını söylüyordu.

Bunun da yalan olduğu ortaya çıktı.

MİT, ByLock’un deşifresinde neredeyse sona geldi.

Önemli bilgi ve belgeler önümüzdeki hafta adli makamlara teslim edilecek..

Bu yeni bilgi ve belgelerin FETÖ soruşturmasına ciddi bir ivme kazandıracağına şimdiden kesin gözüyle bakabiliriz..

Biz tekrar Bay Keynes’e kulak verelim:

Evet Alp kod adlı Bay Keynes, röportajda özetle diyor ki; bu programı biz yapmadık..

Hayır öyle değil..

-Programı FETÖ’cüler yazdı.

-FETÖ’cüler dağıttı, piyasaya sürdü..

-FETÖ’cüler kullandı.

Bütün bunlar ispatlandı.

MİT, programın yazılımını dökerken çok önemli başka bilgilere de ulaştı.

ByLock kodlanırken, yazılım üzerinde Türkçe notların unutulduğu ortaya çıktı..

FETÖ’nün altın çocukları programı yazdıktan sonra “Türkçe hatırlatma” ifadelerini silmeyi unutmuşlar..

Yani başından beri FETÖ’nün kirli hedefleri için tasarlanan bir program..

ByLock’un tamamı çözüldü mü?

Bu sorunun cevabı şimdilik hayır.

MİT, hâlâ üzerinde yoğun mesai harcıyor..

Yeni deliller, bilgi ve belgeler ortaya çıktı..

Yukarıda belirttiğimiz gibi bunlar da önümüzdeki hafta adli makamlara teslim edilecek.

İsterseniz, ByLock konusunda son durum ne, ona da bakalım:

-ByLock, 15 Ocak 2016 tarihine kadar kullanıldı.

-FETÖ, MİT’in bilgileri çektiğini anlayınca programı kapattı ve bilgileri ile birlikte sildi.

-Toplam kullanıcı sayısı 215 bin olarak tespit edildi.

-40 bin kullanıcı ilk 6 ayda deşifre edildi.

-Sırasıyla, 56 bin, 75 bin ve son olarak da 165 bin kullanıcı 35 gün gibi kısa bir sürede ortaya çıkartıldı.

-Kalan 50 bin kullanıcının deşifresi için de çalışılıyor. Ama bu dataların çözümlenebilmesi için yeni yöntemler gerekiyor. Daha önceki deşifrelerde kullanılan teknik ve metotların geliştirilmesi gerekiyor.

Yazının en önemli kısmını sona bıraktık.

Eagle’da silinen bilgiler kurtarılıyor...

FETÖ’nün ByLock’tan sonra devreye aldığı “Eagle haberleşme programında” da ciddi mesafeler alındı.

Millî İstihbarat Teşkilatı, bir taraftan ByLock’da ciddi mesafe alırken, bir başka ekip Eagle’ı deşifre etmeye çalışıyor.

FETÖ, ByLock’da çuvallayınca, güvenlik anlamında daha üst seviye olan Eagle’a geçti ve kullanmaya başladı.

Ele geçirilme tehlikesine karşı Eagle, her 3 günde bir bütün bilgileri baştan sona siliyor.

Ama ekip Eagle’daki dataları da kurtarmaya başladı.

Silinen kullanıcı bilgilerine ve içeriklere ulaşılmaya başlandı.

Eagle, ByLock ile örtüşüyor...

Hemen belirtelim. Eagle darbe gecesi yani 15 Temmuz akşamı kullanılan program..

FETÖ’nün talimatlarını direkt gönderdiği program.

Ciddi bilgilere ve verilere ulaşıldı.

50 bin kişinin kullandığı tespit edildi.

Kullanıcılar ByLock ile örtüşüyor.

Evet kolay değil Eagle üzerinde daha da çalışılması gerekli.

Silinen bilgilerin kurtarılabiliyor olması en güzel haber.

Evet hâlâ operasyonel konumda olan FETÖ için kapılar birer birer kapanıyor..

DAEŞ’in aktif olduğu Gaziantep’te yakalanan Jeansbiri adlı twetter kullanıcısını dikkatle izlemekte fayda var...

Buradan da çok ekmek çıkacak, şimdiden haber verelim..."

