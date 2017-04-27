Batuhan Yaşar: 'Hava harekâtlarının perde arkası..'

Batuhan Yaşar'ın "Hava harekâtlarının perde arkası.." başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Öyle her babayiğidin harcı değildir 28 uçakla sınır ötesi harekât yapmak..

Hem de iki farklı ülkede eş zamanlı olarak..

Hava harekâtının öncesinde yaşananlar çok dikkat çekici..

Planlaması kusursuz yapılmalıydı.

Yapıldı da..

Elektronik istihbarat ile saha bilgileri birbirini doğrulamalıydı..

Doğrulandı..

Birilerinin harekât öncesinde haberi olmamalıydı..

Olmadı.. Sır gibi saklandı..

Harekâtın öncesinde defalarca tatbikatı yapıldı.

-Hava harekâtı ABD ile hiçbir şekilde müzakere edilmedi..

Türkiye’nin ABD’den izin aldıktan sonra Irak ve Suriye hava harekâtlarını gerçekleştirdiği yazıldı/söylendi..

Türkiye hiç tereddütsüz Suriye ve Irak hava sahasına girdi ve işini bitirdi..

ABD’nin operasyondan sadece 1 saat öncesinde haberi oldu.

Rusya’ya da eş zamanlı olarak bilgi verildi..

Çünkü ABD ve Rusya da aynını yapıyor.. Harekâtlar öncesinde Ankara’yı bilgilendiriyorlar.

İstihbarat birimlerinden aldığımız bilgiler de dikkat çekici:

-Hem Irak Sincar hem de Suriye Karaçok Dağı operasyonu sonuçları itibarıyla çok başarılı.

-Her iki operasyon da 1 ay önce planlandı. En iyi sonuç için en uygun zaman ve zemin beklenmeye başladı.

-Operasyon öncesinde PKK/PYD’ye “birileri” tarafından haber verilmeye çalışılmış. Saat 01.00 suları olduğu için ne oldu ne bitti derken F-16 ve F-4 Phantom’lar terör yuvalarının tepelerine binmiş. Yani teröristler tam kaçamadan darbeyi yemişler.

-Şimdilik yeni bir harekât düşünülmüyor. Beklenip ne olduğuna bakılacak. Çünkü çok büyük bir darbe yediler. Moraller de yerle bir oldu..

-Bombalar Karaçok’tan..

Şimdi asıl bomba bilgiyi paylaşalım..

İstihbarat birimleri Diyarbakır’daki Çevik Kuvvet binasını yerle bir eden bombaların ve düzeneklerinin Suriye Karaçok’tan geldiğini tespit etti. Bu tespitin ardından da aynı Gaziantep patlamasından sonra yapıldığı gibi bu terör yuvası vurulmak üzere işaretlendi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü tekrar hatırlatmakta fayda var.

“Türkiye hem sahada hem de masada olacak”

Artık Türkiye’ye yapılan düşmanlık kimsenin yanına kâr kalmıyor. Türkiye nerede olursa olsun, kendisini tehdit eden ne varsa gözünün yaşına bakmıyor.

Yok o ne der, yok bu ne der sorgulaması yapmadan..

Bütün dünyaya ve stratejik ortaklara “benim ulusal çıkarlarım neyi gerektiriyorsa onu yaparım” diyor özetle..

-Türkiye ile Rusya, Suriye’de ortak operasyonlar yapacak..

Biliyorsunuz uçak krizinin ardından Türkiye, Suriye’deki faaliyetlerini özellikle de uçuşlarını durdurmak zorunda kalmıştı. Sıkıntı giderilince Rusya ile Suriye’de ortak operasyonlar yapıldı.

Bu noktada ulaştığımız bilgileri de aktaralım..

Türkiye ile Rusya Suriye’de ortak operasyonlar gerçekleştirecek. Hâlihazırda 2 ayrı harekât üzerinde çalışılıyor. Hemen belirtelim iki ülke beraber kara operasyonları da yapabilir..

-PKK için Karaçok Dağı ne demek?

Terör örgütü Karaçok Dağı'nı 2 yıldır üs olarak kullanıyor.

Karaçok, PKK’nın Irak’tan Suriye’ye geçiş noktalarından biri.. Hemen Sincar Dağı'nın karşısında. PKK/PYD, Kandil-Sincar-Karaçok hattını efektif olarak kullanıyor.

-Harekâtın askerî boyutu:

-Operasyonu Erhaç’tan 171. (Korsan) Filo ve Diyarbakır’dan 181. (Pars) Filo gerçekleştirdi.

İncirlik’ten kalkan iki tanker uçak yakıt ikmali için operasyon sürecince havadaydı.

Awacs’lar elektronik harp desteği sağladı.

İHA’lardan kesintisiz görüntü alındı.

Toplam 28 F-16 ve F-4 Phantom Sincar ve Karaçok Dağı’ndaki 39 hedefi lazer güdümlü mühimmat ile vurdu.

NATO standartlarının üzerindeki 2 saatlik hava harekâtı, Cumhuriyet tarihine bakıldığında da birçok ilki barındırıyor:

1-Suriye ve Irak’taki terör yuvaları aynı anda vuruldu. Türkiye, böyle bir kapasitesi ve gücü olduğunu tüm dünyaya deklare etti.

2-Irak’taki Sincar (PKK’nın yeni Kandil’i) bölgesi ilk kez hedef olarak seçildi.

3-Suriye’de Fırat Kalkanı sınırlarının dışındaki PKK/PYD hedefleri ilk kez etkili şekilde imha edildi.

Özetle Türkiye “kimsenin gözünü yaşına bakmam vururum” dedi.

Türkiye aynı anda birkaç hareketli hedefle baş edebiliyor..

Ne dersiniz?"