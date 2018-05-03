Batuhan Yaşar, "HDP ittifaka nasıl monte edilecek?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Ankara’daki siyasi hava çok değişken..

Öyle ki gün içinde dört mevsim birden yaşanıyor..

CHP hâlâ adayını açıklayamadı..

HDP aynı şekilde..

Cuma da geldi çattı..

İsimler hâlâ havada uçuşuyor..

1 saat önce İlhan Kesici diyenler;

1 saat sonra Muharrem İnce’ye dönüyor..

“İbre Yılmaz Büyükerşen’e kaydı” diyenleri duyuyoruz..

Sonra birden Metin Feyzioğlu’nun ismi telaffuz ediliyor..



ULUSALCI MEDYA ‘ABDÜLLATİF ŞENER’ DEDİ

Dün öğleden sonra aniden Abdüllatif Şener’in ismi pompalanmaya başladı..

Kamuoyu yoklamaları falan çıkartıldı ortaya bir anda..

Adını siyaseten kötü final yapanlar arasına altın harflerle yazdıran birinden söz ediyoruz..

Abdüllatif Şener’in CHP’nin “kurtuluş reçetesi” olarak sunulması çok ilginç..

Suların durulmadığı, kafaların hâlâ çok karışık olduğu ortada..

CHP son dakikaya kadar “sağcı” aday arayışına devam edecek..

Kemal Bey ne kendisine ne de partisine güveniyor..

Ciddi ciddi “Abdüllatif Şener olur mu, olmaz mı?” diye tartıştırabiliyor..

Partide kazanlar çoktan kaynamaya başladı..

Tavan gösterse bile tabanda karşılığı olmayacak..

Abdullah Gül olayında çok net görüldü..

Zorlaya zorlaya bakalım nereye kadar..



İŞTE HDP’Yİ GİZLEME FORMÜLLERİ

Dün birbiri ile tamamen farklı 4 parti bir araya getirildi..

Sürpriz yok aslında..

Her şey beklendiği gibi gelişiyor..

Orada bir eksik var ama..

Hemen dikkat çekiyor..

Evet bildiniz, HDP..

“Çürük elma olarak görülen” HDP “İttifak içine” nasıl monte edilecek?

Çok basit..

HDP zımni olarak gizlenecek..

CHP ile HDP arasında özellikle de TBMM çatısı altında çok yönlü iş birliği var..

Resmî olarak HDP ittifaka dâhil edilemiyor..

Sebebi belli:

-“Kemal Bey, HDP yüzünden oy kaybetmek istemiyor..”



OYLARI SAĞ CEPTEN SOL CEBE TAŞIMA İŞİ BU



Adım adım gidelim..

İYİ Parti-CHP ilişkisinin oy anlamında reel bir karşılığı yok:

-“Oyların sağ cepten alınıp sol cebe konulmasından başka bir şey değil..”

Bir başka deyişle CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yedeklenmesi işlemi..

8 seçim kaybeden 9’uncuyu da pekâlâ kaybeder..

Hiç değilse Meral Akşener “alternatif” olsun istendi..

Biz tekrar konumuza dönelim..

HDP nasıl gizlenecek?



GÜÇSÜZLER GÜÇLÜLERİ DESTEKLESİN



Kemal Bey bir taraftan da HDP oylarını cebine koymak istiyor:

1-Bölge bölge, il il değerlendirmeler yapıldı..

2-Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için güçsüzler güçlüleri destekleyecek..

3-Ya da CHP ve HDP karşılıklı olarak birbirinin listesine adam yerleştirecek..

4-HDP bağımsız adaylarla seçime girecek..



TAMAM DA HDP NEYİ BEKLİYOR



HDP de adayını CHP gibi cuma günü açıklayacak..

Bu bile başlı başına iki partiye de “birileri” tarafından istikamet verildiğinin en güzel örneği..

Kandil hâlâ pozisyon belirleyemedi..

Selahattin Demirtaş olacak gibi..

Ama kesin değil..

Üst akıl her şeyi doğru yapacak da değil..

Güçsüz başkan arayışından söz ediyoruz..

Seçmen nezdinde karşılık bulamayacağının bilinmesine rağmen inatla bu yol izleniyor..

-Demirtaş aday olursa HDP seçimlere kendi tüzel kimliği ile girecek..

-Zayıf, tanınmamış biri çıkarsa anlaşma sağlanmış 4’lü entegrasyona HDP de bağlanmış demektir..

Okumaları her zaman tersten yapmakta fayda var..



100 BİN İMZAYA CHP DESTEĞİ



Bugünlerde bütün enteresan işlerin altından CHP çıkıyor..

Aldığımız kulis bilgisini aktarmakta fayda var:

Hem Meral Akşener hem de Temel Karamollaoğlu için CHP örgütüne direktif gitti..

Yani 100 bin imza için CHP yine devrede..

Cuma günü Abdüllatif Şener açıklanırsa siz o zaman görün kopan gümbürtüyü..

Ve asıl kimlerin çıldıracağını