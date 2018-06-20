Batuhan Yaşar: 'Her CHP’li aileden 1 oy HDP’ye ve Demirtaş’a çıkar mı?'

Batuhan Yaşar'ın "Her CHP’li aileden 1 oy HDP’ye ve Demirtaş’a çıkar mı?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Artık son düzlükteyiz..

4 gün kaldı sadece..

Tablo netleşti..

CHP ve İYİ Parti’de enteresan gelişmeler oluyor..

Seçim yasakları kısmen başladı..

Ama anket ölçümleri devam ediyor..

Partiler sandık öncesi son durumlarını görüyor..

Sürpriz yok..

Anketler demişken;

-Avrupa’daki son seçimlerde duvara tosladılar..

-Brexit sonucunu bilemediler..

-Almanya, Fransa seçimlerini tutturamadılar..

-Peki Türkiye’de durum farklı mıydı?

-Hayır..

Geçen seneki referandumda hata payı kabul edilebilir aralıkta değildi..

İKİNCİ TURA KALDI

Bir bakıyorsunuz FETÖ hoplayıp zıplıyor..

Son umudu olduğu için..

Sosyal medyaya bakarsanız;

-Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı..

-TBMM çoğunluğu zaten ve çoktan kaybedildi..

Twitler 2’ye değil 10’a katlandı..

FETÖ, Afrika ve Amerika kıtasından 24 saat aralıksız devrede..

Ama seçimler sosyal medya ile kazanılmıyor..

Böyle olsaydı iktidar 2014’ten beri 5 seçim kaybetmişti..

MERAL AKŞENER’DEKİ KAN KAYBI

Milletvekili aday başvurularında dikkat çekici gelişmeler yaşanmıştı..

İyi Parti, CHP’yi bile açık ara geride bırakmıştı..

2 bin 500 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu..

Twitlerin ikiye katlanması olayındaki gibi!

Ama bir süredir İyi Parti’de ciddi bir erime var..

Saha bilgileri ve ölçümlere dayanarak bu bilgiyi paylaşıyoruz..

MHP ve CHP’ye kaçan oylar geri dönüyor..

Anket sonuçları da 180 derece değişti..

Barajın üzerinde görülen İyi Parti şimdi çok farklı yerlerde..

İYİ Parti’deki gerileme 24 Haziran’a kadar devam edecek..

Biz değil analiz sonuçları böyle söylüyor..

CHP DAHA ŞİMDİDEN İÇE DÖNDÜ

CHP’nin kalbinden aldığımız bilgileri hep sizlerle paylaştık..

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce daha şimdiden 25 Haziran sabahına hazırlanıyor..

Sürekli birbirlerini kolluyor..

İnce sürekli “Fenerbahçe Kongresini” örnek gösteriyor:

“PAZARTESİ PARTİ BENİM”

Aziz Yıldırım’ın farklı şekilde nasıl mağlup olduğundan dem vuruyor:

-“CHP sahipsiz değil.. Pazartesi sabahından itibaren benim partim olacak..”

-“Benim adamlarımı milletvekili adayı göstermediler.. Görecekler neler olacağını..”

İkili bu aralar birbiriyle karşılaşmamak için özel gayret içinde..

HDP’NİN BARAJI AŞMASI İÇİN

CHP Atatürk’ün partisi..

Cumhuriyetle yaşıt..

Önce Saadet ve Meral Akşener’e çalıştı..

Şimdilerde ise umut Selahattin Demirtaş ve HDP’de..

Duyduğumuza göre örgüte yeni bir talimat daha verildi:

“Her CHP’li aileden 1 oy Demirtaş’a 1 oy HDP’ye”

İstanbul örgütü bir süredir sahada bunun çalışmasını yapıyor zaten..

Ama Genel Merkez, “İstanbul yetmez bütün Türkiye’de böyle olmalı” diyor..

Nedeni belli:

CHP olmadan HDP barajı aşamıyor..

Bir de Kemal Bey, CHP ile Muharrem İnce arasındaki makasın açılmasını istemiyor..

Bu sebeple 1 oy da Selahattin Demirtaş’a istiyor..

Çok ilginç!

İşte son saha bilgileri:

-Siirt’teki HDP mitinginde alan boş kaldı..

-Mardin’de Pervin Buldan Türk bayrakları ile protesto edildi..

-Kale olarak görülen Kızıltepe ve Nusaybin’de HDP mitingleri sönük geçti..

Burası Nusaybin:

İşte CHP’nin batıda neden HDP seferberliğine soyunduğunun en somut kanıtı..

ERTESİ SABAH SENDROMU

İngilizcesi ‘The Morning After’

Kemal Kılıçdaroğlu bu sendromu 2011’den beri 9 kez yaşadı..

9 seçim kaybetti..

Her seferinde 1 hafta evinden çıkmadı..

Ama bu kez Muharrem İnce ne yapar ne eder Kılıçdaroğlu’nu evinden çıkartır..

MİLLET “HAYAL” SATIN ALMIYOR

Muhalefetin vaatleri önceleri dikkat çekti..

Ama sonra işler tersine döndü..

Akıl, mantık hakim oldu..

Lise sınıflarındaki başkanlık seçimleri değil ki bu!

Halk gülerek izlemeye başladı:

-“Türkiye’nin bütçesi belli.. Vaatler için 400 milyarı nereden bulacaksın peki?”

-Ses yok..

ERDOĞAN’IN 3 HAFTALIK PLANI

25 Haziran’da Türkiye yeni bir sabaha uyanacak..

Bu sabah diğerlerinden çok farklı olacak..

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yönetim sistemine için hazır..

Planları, projeleri ile..

Düğmeye bastığında 2-3 haftada yeni sistemi işler hale getirecek..

Arkasında 16 yıllık özgüven ve tecrübe var..

Ne yaptığını biliyor..

Yol haritası belli..

Ya muhalefet?

Geçmişten de onlarca örnek verebiliriz..

İki anahtar mesela..

Türk milleti hep aklı satın almıştır..

Hayali değil.."