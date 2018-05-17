Batuhan Yaşar: 'İşte FETÖ’nün AK Parti ve MHP’ye kurduğu tuzak'

Batuhan Yaşar'ın "İşte FETÖ’nün AK Parti ve MHP’ye kurduğu tuzak" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Önümüzde zorlu günler var..

Az kaldı ama..

Cumhuriyet tarihi boyunca hep aynı oldu..

Her cumhurbaşkanlığı seçimi zorlu geçti..

Şimdi de kolay olacak değil..

FETÖ “Tamam” işiyle pis yüzünü gösterdi..

Cumhur İttifakı hedefinde..

Başbakan Yıldırım grup toplantısında açık açık söyledi:

-“24 Haziran’da Erdoğan’a ‘Evet’ AK Parti’ye ‘Hayır’ dedikodusu yayıyorlar”

Evet bu önemli..

Yine sosyal medyada boy gösteriyorlar..

Sahte hesaplar “Tamam” olayındaki gibi tam kapasite çalışıyor..

Bu söylem üzerinden tam da altın vuruş beklentileri var:

AK Parti ile MHP arasına nifak sokmak..

O ittifak çok sağlam temeller üzerine kuruldu..

Kulağa üfürmelerle bir şey olacağı filan yok..

DÜZMECE OLAYLAR, KUMPASLAR

Olaylar çok yönlü..

FETÖ’ye tekrar yol verecek kişilerin değirmenine su taşıma işi hızlandı..

FETÖ’nün gerçek yüzünü artık çok daha iyi biliyoruz..

Engel görülen ne varsa, kim varsa yok etmek en iyi yaptıkları iş..

Mutlak iktidara giden yol için her şey mubah..

Düzmece olaylar, kumpaslar, ters manipülasyonlar, kısaca hayal dahi edilemeyen her şey..

“Darbe Komisyonu Raporunu” internetten bulabilirsiniz..

FETÖ’nün propaganda gücü çok iyi anlatılmış..

HİTLER’İN PROPAGANDA BAKANI

Hitler’in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels’i bilenler bilir..

FETÖ de aynı yoldan gidiyor..

Hatta Joseph Goebbels bugünleri görseydi çok gerilerde kaldığı için çoktan istifa ederdi..

FETÖ tam bir “propaganda makinesine” dönüştürüldü:

-2009’da Erdoğan’ın “One minute” çıkışından beri Türkiye hedefe konuldu..

Hafızaları tazeleyelim:

Balyoz, Ergenekon, Kozmik Oda, Askerî Casusluk, 7 Şubat, MİT Tırları, Şike Davası, 17-25 Aralık, Selam Tevhit ve Kudüs Ordusu..

Neler gördük, ne kumpaslar kuruldu..

Hatta bunlar karşıt görüşlü siyasiler ve gruplarca da desteklendi..

FETÖ yönlendirdi hepsini..

O günleri unutmayalım..

Geri döndürüverirler..

Tıpkı 7 Haziran 2015 sonrasındaki gibi..

MUHALEFET VE FETÖ ARGÜMANLARI

Her seçim öncesinde olduğu gibi..

Film başa sarılıyor..

FETÖ tarafından tabii ki..

Büyük ölçüde tasfiye edilse de FETÖ’nün bıraktığı mirası kullananlar hemen yanı başımızda..

“ADİL ÖKSÜZ YAKALANDI” YALANI

Devlet içeride dışarıda bütün gücüyle FETÖ mücadelesi yapıyor..

Bu mücadele yine FETÖ tarafından sulandırılmaya, sekteye uğratılmaya çalışılıyor..

Manşeti gördünüz:

“Adil Öksüz yakalandı, seçimlere 15 gün kala açıklanacak..”

Araştırınca kuyruklu yalan olduğu ortaya çıktı:

-“Böyle bir şey yok..”

-“Yakalansa hemen kamuoyuna açıklanır.. Niye bekletilsin?”

Bakalım devamında ne gelecek derken FETÖ fazla bekletmedi:

Bir başka gazetede;

-Hükûmetin bazı eski bakanlarının PKK’ya yakın STK ile İngiltere’de buluştuğu yazıldı..

Ama haberin içeriğinde akıllara ziyan iddialar vardı:

-Toplantıda Abdullah Öcalan’a ev hapsi tartışılmıştı..

İşte size milliyetçi oyları başka bir partiye yönlendirmeye yönelik bir başka manipülasyon..

EREN ERDEM SAHNEYE ÇIKTI

Eren Erdem..

Tanımayan yoktur..

CHP milletvekili

Sosyal medyadan hakaretler yağdırmaya başladı..

Yeni dönemde CHP’den aday gösterilmeyeceğini öğrendi herhâlde..

FETÖ’nün yalanlarını güncelleyip sallamaya başladı..

Hedefinde yine Millî İstihbarat Teşkilatı vardı..

Aklınca kurumu itibarsızlaştırmaya çalışıyordu..

Daha önce yaptığı gibi..

Buradan yetkilileri uyarmakta fayda var:

-“Yakında kaçacak..”

FETÖ İZİ TAŞIYAN

Muhalefet yıllardır siyaset üretemiyor..

Kimse muhalefetin ekonomi politikasını bilmiyor..

Dış politika aynı şekilde..

Ne yapacakları belli değil..

Bütün oyun planları Erdoğan karşıtlığı ve yeniden seçilmemesi üzerine kurulu..

Bir şey daha var ama..

Söylemleri ele veriyor:

-“Türkiye’nin 15 Temmuz sonrası başlattığı bağımsız ve millî politikaları sonlandırmak..”

-“Türkiye’yi tam bağımlı hâle getirmek.. 90’lı yıllardaki gibi..”

-“16 yılda elde ettiği ekonomik kazanımları elinden almak ve borçlandırmak..”

Hayır cephesi son ana kadar “sağcı ve muhafazakâr” aday aradılar..

Ellerine yüzlerine bulaştırdılar..

Dalga geçer gibi..

Tarif ettikleri profilin zıddı birini çıkarttılar..

BTK DEVREDE

ABD ve Almanya’da yuvalanan FETÖ sosyal medyadan eski argümanları yayma gayretinde..

Kafaları karıştırmak, oyları yönlendirmek için..

BTK devrede ama..

Manipülatif paylaşımları tespit ediyor..

Gereği için de savcılıklara iletiyor.

Batı’da da bilinen ta Osmanlıdan beri Türklere dair birçok ünlü deyiş var.

Ama bugünleri tam da tarif edeni şu herhâlde:

Türk milleti hesaba gelmez.."