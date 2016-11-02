İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde "FETÖ yine hangi planı devreye soktu.. Nerede takıldı?", "@jeansbiri Gaziantep’te ne arıyordu..DEAŞ’la görüştü mü?", "Washington’da hangi gazetenin renkli çıktıları senatörlere dağıtıldı?", "'Aksilahlanma' etiketi ile FETÖ kimleri harekete geçirdi, uyandırdı?", "FETÖ bu kez de İngilizce tweetleri katlayın talimatını niye verdi", "HDP’lere, Alevilere saldırın talimatını kim verdi?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın "Jeansbiri Gaziantep’te ne yapıyordu?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"FETÖ’yü çok hafife alıyoruz.. Gülümsediğinizi görüyorum.. Hadi canım filan hiç demeyin.. Bugün paylaşacağımız bilgileri okuyunca eminim hak vereceksiniz..

FETÖ, hâlâ büyük operasyonlar peşinde..

Hâlâ Türkiye’yi karıştırma, uluslararası arenada sıkıştırma çabasında..

Haklı olarak diyeceksiniz ki, 15 Temmuz’dan beri bu kadar darbe aldı..

Hâlâ bunları nasıl yapabiliyor.. Hâlâ nasıl operasyonel olabiliyor..

Ankara’daki güvenilir istihbarat kaynaklarından edindiğimiz bilgiler bu kadar da olur mu dedirtecek cinsten..

Ne yapılmaya çalışıldı beraberce bakalım isterseniz:

- Yaklaşık bir milyon 400 bin takipçisi olan @jeansbiri adlı trol hesap “aksilahlanma” hashtag’i başlattı..

- Cumhuriyet gazetesi pası aldı ve “Ak Silahlanma Provokasyonu” manşetini attı..

- Ardından İngilizce tweet bombardımanı başlatıldı.

- Sosyal medya ve Cumhuriyet gazetesi işi olgunlaştırınca FETÖ, Washington’daki ekibi harekete geçirdi. Senato, Temsilciler Meclisi ve lobilerde algı operasyonuna geçildi. Diplomatlara, “Bakın AK Partililer silahlanıyor. Saldırıya geçecekler.. Türkiye’de silah almak çok zor ama derin devlet AK Partilileri el altından silahlandırıyor..” denildi.

Cumhuriyet gazetesinin renkli çıktıları ile sosyal medyadaki İngilizce twetler dosya hâlinde kendilerine takdim edildi.

Evet, FETÖ bu ilk 4 adımı çok başarıyla tamamladı.. Operasyonun başarıyla tamamlanması için geriye sadece iki adım kalmıştı..

Burada bir virgül koyalım...

@jeansbiri Gaziantep’te DAEŞ’le görüştü mü?

Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Twetter’daki @jeansbiri adlı trol hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu Gaziantep’te yakalandı.

Bunda ne var, filan demeyin..

Bu sıradan trol kullanıcının yakalanmasının çok ötesinde bir olay..

"Jeansbiri” sosyal medyada, "Aksilahlanma" etiketini açan ve bunu kampanyaya dönüştüren kişinin ta kendisiydi..

Paylaştığı Atatürk resimleri ile laik, sosyal demokrat ve Kemalistlere de selam çakıyordu..

Atatürkçü görünümlü bu Twetter trolü AK Partililerin yakında saldırıya geçeceği algısını tam oluşturmak üzereydi ki...

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldı..

Kısa sürede de ele geçirildi.. Ama yakalandığı şehir çok dikkat çekici..

Gaziantep..

Peş peşe darbeler yese de DAEŞ’in tutunmaya, yerleşmeye çalıştığı bir yerde yakalandı.

Tabii ki tesadüf değil..

Eldeki bilgilere göre, @jeansbiri Gaziantep’e DAEŞ’in desteğini almaya gelmişti.

FETÖ’nün sosyal medya ayağına çok büyük darbe vurulduğunu belirtmemiz lazım..

Kabul edelim ki, FETÖ, DAeŞ ve PKK sosyal medyayı çok iyi kullanıyor.

FETÖ “Aksilahlanma” mesajı ile Özel Kuvvetleri nasıl harekete geçirdi

Sizi şimdi bir iki ay geriye, 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasına götürmek istiyoruz.

O zaman da yazılıp çizilmişti..

Özel Kuvvetlerden ve TSK’nın değişik birimlerinden kaçak 100’e yakın subay ve astsubay var.

Bunlar yakalanamadı.

Hatta bunların 8’i Kandil’e kaçtı.

İşte bu kaçaklardan bazıları Türkiye sınırları içinde..

Polis, istihbarat desteği ile izlerini sürüyor.

Güvenilir istihbarat kaynaklarından elde ettiğimiz çok önemli bilgiler var:

Kaçak FETÖ’cü eski askerler, @jeansbiri’nin “aksilahlanma” etiketi ile uyandırıldı:

FETÖ; bu etiketle harekete geçin talimatını verdi..

Önceki hedefleri Cumhurbaşkanı ve Başbakandı..

Devletteki irtibatlarını kaybettiklerinden siyasiler ve devletin üst düzey görevlilerini hedef alma kabiliyetlerinden yoksun kaldılar.

İşte bu noktada yine FETÖ aklı devreye girdi:

“DAEŞ’in yaptığını yapın!”

Yani, HDP’lilere ve Alevi kökenli vatandaşlara saldırın talimatı aldılar..

Suçu da AK Parti’ye atacaklardı..

Şimdilerde birer ikişer yakalanıyorlar..

Sorguda her şeyi itiraf ediyorlar.

Yukarıda virgül koyduğumuz ve ilk 4 adımı tamamlanan plan işte böyle nihayete erecekti..

HDP’liler ve “Alevi vatandaşlar”a saldırılar başlayınca “aksilahlanma” etiketli plan başarıyla tamamlanacaktı.

Aslında çok küçük bir iş daha kalmıştı:

Washington’daki FETÖ’cüler biz ne dediysek çıktı, AK Partililer suikastlara başladılar, diye yeniden sahaya inecekti..

@jeansbiri’nin işte bu yüzden yakalanması çok önemli..

FETÖ, PKK ve DAEŞ’in nasıl el ele olduğunun da en büyük kanıtı..

@jeansbiri Gaziantep’te bir taşla iki kuş vurmaya çalıştı.

DAEŞ’i de organize etmeye, harekete geçirmeye kalkıştı.

Oyun yine bozuldu..

“Aksilahlanma” etiketi ile binlerce İngilizce tweet niye atıldı sanıyorsunuz..

Hatırlayın, FETÖ, 17-25 Aralık sonrasında da twitleri katlayın talimatı vermişti..

FETÖ’nün ByLock röportajı ve @jeansbiri üzerinden yapmaya çalıştıklarını ciddiye alalım..

Hâlâ bir yerlere ‘yıkılmadım ayaktayım’ mesajı vermeye çalışıyor çünkü..."