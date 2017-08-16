Batuhan Yaşar: 'Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılacak mı?'

Batuhan Yaşar'ın "Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılacak mı?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

Bu konu Kemal beyin yakın çevresinde de uzun süredir konuşuluyor..

Kılıçdaroğlu’na kumpas kurulduğu ve bu çerçevede olayların ‘gelişebileceği’ anlatılıyor..

Doğal olarak ‘kaset alışverişleri şöyle oldu böyle oldu’ demeyecekler herhâlde..

“Kumpas”ın CHP cenahındaki anlatım şekli şöyle:

-“Genel başkanımızın FETÖ ile bir bağlantısı yok ve olmadı.. ‘Muhtelif insanlarla’ teması tabii ki var..”

Bu girişin ardından da şu cümle geliyor:

-“Güya bu kaseti ‘bir danışmanı’ Kemal beye veriyor.. Kemal bey, Enis Berberoğlu’na o da Can Dündar’a veriyor.. Burada bir kumpas, bir kurgu var..”

O DANIŞMAN FATİH GÜRSUL

Yakın çevrede bahse konu “bir danışman” şeklinde ifade edilen kişi FETÖ’den tutuklu olan Fatih Gürsul..

Fatih Gürsul kim mi? Kısaca hatırlayalım hemen:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı..

HTS kayıtlarına göre Fatih Gürsul ile Enis Berberoğlu tam 250 görüşme gerçekleştirmiş..

"MİT TIR'ları" haberi Cumhuriyet’te manşet yapılmadan kısa süre önce..

İnsan sevgilisiyle bile bu kadar konuşmaz herhâlde..

İş bununla bitmiyor ama..

HTS’ye göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanıyla Enis Berberoğlu Atatürk Havalimanı'nda buluşuyor..

Zamanlama daha ilginç:

Cumhuriyet'te “MİT TIR'ları” manşeti atılmadan sadece 24 saat önce..

Yani olay Kemal beyin danışmanlarının anlattığı gibi pek de kumpasa benzemiyor...

FOCUS İŞİ YANLIŞ OLDU

Dün bir CHP milletvekili ile konuştum..

Konu döndü dolaştı FETÖ ağzı ile Alman FOCUS dergisine yapılan açıklamalara geldi..

Önce düşük dozda başlayan eleştiriler, “bu açıklamalar doğru olmadı. Hiç kimse bunları onaylayamaz..” demeye kadar geldi..

Baştan ‘off the record’ konusunda anlaştığımız için CHP’li vekilin ismini vermiyoruz:

“Özlediğim siyasetçiler var.. Onlar böyle konuşabilir miydi? O günlerin kıymetini bilememişiz.. 'Devlet adamlığı' duruşları vardı.. Şimdi hepsi yerle bir”

BAYKAL VE İNCE BEKLİYOR!

CHP yine ilginç olaylara gebe.. Parti içinde ne olup bittiğine de baktık..

FETÖ’nün izin verdiği ölçüde hareket edebilen CHP’nin kasetle devrilen genel başkanı Deniz Baykal ‘hafiften hareketlenir’ gibi oldu..

‘FOCUS açıklamalarını’ eleştirir gibi yaptı..

FETÖ Baykal’ı da istediği gibi yönlendiriyor..

Konu, Kemal Kılıçdaroğlu’na gelince Baykal’a yol verilmiyor..

Neyse konuyu dağıtmayalım..

Duyduğumuza göre Deniz Baykal ekibi de bu işten nemalanmak istiyor..

“Ulusalcı” Muharrem İnce’nin de sesi çıkmıyor..

FOCUS açıklamaları sebebiyle ortalığı yakıp yıkacak ama 'bekle' dendi kendisine..

Tam da “bekle gör” politikası izleniyor..

Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gelişmeleri bekliyorlar..

- Soruşturma açılacak mı?

- İfadeye çağrılacak mı?

Çok fazla öne çıkmıyorlar..

Ama şimdilik..

BERBEROĞLU İTİRAFÇI OLMAYACAK

Çıkan haberler Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu tarafından yapılan açıklamalara dayandırılıyor.

Öğrendiğimiz kadarıyla Enis Berberoğlu’nun kalbi Kemal beye karşı bayağı kırıkmış..

Ama hepsi bu kadar..

İtirafçı olması veyahut yeniden ifade vermesi söz konusu değilmiş..

Bir de unutmadan; Enis beyin kızının Ekrem Dumanlı’nın oğluyla yok nişanlandığı, yok evlendiği gibi haberler tamamen işi sulandırmaya yönelik..

Dikkat yine FETÖ oyunu var..

MİT TIRLARI SORUŞTURMASI GENİŞLEYEBİLİR

Ankara’daki siyasi kulisler TBMM’nin kapalı olmasına karşın çok hareketli..

‘MİT TIR'ları kumpası’ soruşturmasının genişleyeceğini duyduk..

İstanbul’daki savcılarının delilleri toplamaya devam ettikleri bilgisini aldık..

Ankara’da da Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ bağlantılı belgelerinden söz ediliyor..

HAFIZAMIZI TAZELEYELİM

1- 20 Mayıs 2015’te Kemal Kılıçdaroğlu, "MİT TIR'larındaki silahları seyrettim" dedikten 9 gün sonra Cumhuriyet gazetesi görüntüleri yayınlıyordu...

2- 30 Mart 2014 tarihinde FETÖ kanalı Samanyolu Haber’e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bazı duyumlar aldım. Türkiye savaşa sokulmak isteniyor” demişti.. FETÖ, Dışişleri Bakanlığındaki gizli toplantının ses kayıtlarını sızdırmakta gecikmedi..

(Kemal bey 17-25 Aralık 2014 ile 1 Haziran 2015 arasında kaç kez FETÖ’nün Samanyolu TV’sine çıktınız?)

3- 28 Nisan 2016’da (Deniz Baykal’ı deviren kaset)

Kemal Kılıçdaroğlu: “Erdoğan’ın kaseti izlediğini gördüm. Kendisine o kaseti izletenler Erdoğan’ı da kayıt altına almışlar...”

4- 20 Şubat 2014’te Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün yurt dışında montajlattığı ve “Başçalan” hesabından yayınladığı kaseti CHP Grubundan bütün Türkiye’ye dinletiyordu.. Defalarca ‘Başçalan’ hesabının reklamının yapılması da dikkat çekiciydi..

Sizlerin de aklınıza ne kadar çok soru geldi değil mi?

Savcıların bu soruları Kemal Kılıçdaroğlu’na yöneltmesinden daha doğal ne olabilir ki!...