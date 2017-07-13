Batuhan Yaşar: 'Kılıçdaroğlu şimdi ne yapacak?'

İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, "Kılıçdaroğlu Seyyid mi?", "Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığındaki toplantının ses kaydını Umut Oran’la birlikte mi dinledi mi?", "20 Şubat 2014’te Karşı gazetesinin Ankara Temsilciliğini hangi maksatla ziyaret etme gereği duydu? O ziyarette bir kaset alış-verişi oldu mu?", "Kılıçdaroğlu'na bu kasetleri kim getirdi? İnternete sızdırılmadan kaç gün önce izledi. Getirenlere bir şey söyledi mi?", "Kılıçdaroğlu MİT Tırları görüntülerini nerede seyretti ve Enis Berberoğlu’na o mu verdi?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın, Kılıçdaroğlu şimdi ne yapacak?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Bu sorunun cevabını birazdan detayları ile okuyacaksınız

Tam 15 gündür araştırma yapıyoruz.

CHP içindeki farkı kesimlerle konuştuk.

Ama seçimlere kadar sokağın konsolide edileceğini söyleyebiliriz.

Aslında önce Kemal Bey'in yıllar içinde nasıl değiştiğine bakalım isterseniz

Biraz sonra yazacaklarımız birilerini kızdırabilir ama gerçekler maalesef böyle Kemal Bey açısından...

Dinî konuların istismar edilmesi bizim toplumumuzda hiç hoş karşılanmaz.

İbadetlerin milletin gözünün içine sokar gibi yapılması da.

Önce biliyorsunuz ben “Seyyidim” dedi... Öyle olmadığı halde...

“Seyyidlik” Peygamber efendimizin “aleyhisselam” soyundan gelmek demek...

Bizdeki bilgilere göre Kılıçdaroğlu için böyle bir durum söz konusu değil.

Ayrıca bugüne kadar o mübarek soydan gelip de “ben seyyidim” diyen bir kişiye bile rastlamadım.

Kemal Bey'in konuşmalarını incelediğimizde, grup başkanı olduğu dönemin aksine Aralık 2014’ten beri “İslami” retorikleri çok yoğun bir şekilde kullandığını görüyoruz.

Benim hatırladıklarım, İnönü, Ecevit ve Baykal için böyle bir durum söz konusu değildi.

Cumhuriyet tarihi boyunca sol ve sosyal demokrat partilere baktığımızdan farklı bir profille karşı karşıyayız.

İstanbul yürüyüşü sırasında köylerde iftar sofralarına misafir olurken gördük.

Haberler döndürüldü... Bütün Anadolu Kemal Bey'i iftar yaparken izledi.

Oruçlu muydu değil miydi? sorusunun cevabıyla hiçbir işimiz yok.

Güneşin altında 20 kilometre yürüyerek oruç tutmak bir hayli zor olsa gerek.

Yakında Bayram ve Cuma namazlarında da görürseniz şaşırmayın.

‘Bakın ben toplumun her kesimini kucaklıyorum’ diyerek takiye yapmaya gerek var mı?

Bu iş patlar. Bizden söylemesi...

KILIÇDAROĞLU’NA ZOR SORULAR

Gelelim bir başka konuya.

2014 Aralık’tan bu yana FETÖ ile sergilenen “birlikte duruş” çok dikkat çekici...

Kimilerine göre ise bu sadece bir “söylem birliği...”

Grup Başkan Vekili iken aldığı istihbaratları açıkladığı basın toplantıları ile sivriltilmişti.

O bilgiler kim tarafından servis ediliyordu dersiniz.

Kimse saf değil.

Neyse biz konumuza geri dönelim.

'TÜRKİYE SAVAŞA SOKULMAK İSTENİYOR' DEDİ ARDINDAN KASETİ ÇIKTI

Hatırlayın, Kılıçdaroğlu 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde FETÖ kanalı Samanyolu Haber’de, “Bazı duyumlar aldım. Türkiye savaşa sokulmak isteniyor” dedi. Bu yayının ardından FETÖ, Dışişleri Bakanlığındaki gizli toplantının ses kayıtlarını sızdırdı...

Soru 1:

O toplantının ses kaydını Umut Oran’la birlikte mi dinlediniz Kemal Bey?

KARŞI GAZETESİ VE EREN ERDEM

FETÖ’nün yasa dışı ses kayıtlarını yayınlatmak üzere kurdurduğu Karşı gazetesinin 2014’te Genel Yayın Yönetmeni kimdi biliyor musunuz?

CHP’nin “takkeli” vekili Eren Erdem...

25 Şubat 2014 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu daha önce Karşı’da yayınlatılan “montajlı ses kayıtlarını” CHP grubunda dinletiyordu...

Soru 2:

20 Şubat 2014’te Karşı gazetesinin Ankara Temsilciliğini hangi maksatla ziyaret etme gereği duydunuz? O ziyarette bir kaset alış-verişi oldu mu?

SAVCI SORUNCA HATIRLAYAMADI

28 Nisan 2016’da Habertürk’te Deniz Baykal’ın kaseti ile ilgili olarak şunları söylüyordu:

“Erdoğan’ın kaseti izlediğini gördüm. Kendisine o kaseti izletenler Erdoğan’ı kayıt altına almışlar...”

Kılıçdaroğlu, 1 ay sonra avukatı vasıtasıyla savcılığa gönderdiği dilekçede; Baykal’ın görüntülerini içeren videonun kim tarafından ve ne zaman izlettirildiğini hatırlayamadığını söylüyordu...

Soru 3:

Size bu kasetleri kim getirdi? İnternete sızdırılmadan kaç gün önce izlediniz. Getirenlere bir şey söylediniz mi?

TIRDAKİ SİLAHLARI SEYRETTİM DEDİKTEN SONRA CUMHURİYET GAZETESİ

Neler olmuş neler... Hafızaları tazelemekte fayda var.

20 Mayıs 2015’te Kemal Kılıçdaroğlu, MİT tırlarındaki silahları seyrettim dedikten 9 gün sonra Cumhuriyet gazetesi görüntüleri yayınlıyordu...

Soru 4:

MİT Tırları görüntülerini nerede seyrettiniz, siz mi Enis Berberoğlu’na verdiniz?

Çok olay var Çok soru var... Daha fazla sizleri sıkmak istemiyoruz.

Kaçak FETÖ’cülerden biri pazar günkü miting öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu için “Genel Başkandı şimdi lider oldu” diye yazıyordu.

Şunu demek istiyoruz, FETÖ’cüler ondan daha heyecanlı.

Yoksa o cümle Kemal Bey'i hiçbir açıdan bağlamaz

Yakın çevresine “Asıl FETÖ benim sözlerimi kullanıyor, kopya çekiyor” diyor.

Ama durum pek de dediği gibi görünmüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu Yenikapı mitinginde bütün Türkiye alkışlamıştı.

Kimse CHP’yi, AK Parti ile MHP ile aynı çizgiye geldi diye suçlamadı.

O milli bir duruştu.

Mitingden kısa bir süre sonra söylediklerinin 180 derece aksini dillendirdi.

Bu tutarlılık değil. O zaman adama o mitinge niye katıldın? diye sorarlar.

FETÖ ve Kemal Bey'in aynı üst akıl tarafından yönlendirildiğini söylemekte bir beis görmüyoruz.

Her neyse. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz haftasının ardından 81 vilayeti dolaşacakmış.

Ama yürüyerek değil!"