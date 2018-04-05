Batuhan Yaşar: 'Kobani için yeni askerî üsler geliyor'

Batuhan Yaşar'ın "Kobani için yeni askerî üsler geliyor.." başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Çok önemli gelişmelerin arefesindeyiz...

Güvenlik toplantılarında alınan kararlar bir bir sahaya yansıtılıyor.

Terörü boğma, bitirme veya marjinalleştirmek için.

Hem içeride hem de dışarıda.

Önümüzdeki günlere dair önemli bilgilere ulaştık.

GÖLE ATILAN TAŞ

Hani göle bir taş atarsınız o taş da büyüklüğü kadar su sıçratır ya...

Dibe indikçe de dalgalar yaymaya başlar.

15 Temmuz darbe girişimi tam da böyle sonuçlar doğurdu işte.

Türkiye taşı yedi ve içindeki bir miktar suyu dışarı taşırdı.

Taşın basıncını yok etti, ardından dalgalar üretmeye başladı.

Bu dalgalar şimdilerde Türkiye’nin etki sahasını genişletiyor.

- İlk dalga Cerablus, Azez ve El-Bab’la geldi.

- İkincisi Afrin’de ortaya çıktı.

- Üçüncüsü de çok önemli... ABD ve Avrupa'nın güçlü olduğu ülkelerden FETÖ’cüler sökülüp getirilmeye başladı.

İşte Kosova bunun son örneği.

Belki duyulmadı ama MİT benzer operasyonları Pakistan, Sudan ve Gabon'da da gerçekleştirdi.

Elebaşlarını aldı Türkiye’ye getirdi.

FETÖ’CÜLER GİDİNCE MALİYET ARTTI

Türkiye artık birinci ligde mücadele ediyor.

Batı, FETÖ aracılığıyla karar vericileri yıllarca maniple etti.

FETÖ’cü asker, polis, hâkim ve savcılar elinin altındaydı.

Sıfır maliyetle istekleri yerine getiriliyordu.

Türkiye, FETÖ oyuncağını Batı’nın elinden aldı.

Artık hedef verildiğinde “emredersiniz” diyen asker var.

- “Çok şehit veririz...”

- “Giremeyiz...”

- “Gidemeyiz...” diyenler yok artık!

Batı kendisi için çöpe dönüşen FETÖ’ye daha nereye kadar kol-kanat gerer dersiniz?

TÜRKİYE ŞİMDİ O AVANTAJLARI KULLANIYOR

“Türkiye’nin stratejik konumu” sözü dillere pelesenk olmuştu.

Olmuştu da bu avantajı hep küresel güçler kullandı.

Türkiye’nin karar vericilerini etkileyemiyorlar.

FETÖ ellerinden gitti.

Bölgede etkin olabilmek için artık maliyet ödemek zorundalar.

Çok büyük hem de...

ERDOĞAN HESABI ÖDETMEYİ SEVİYOR

Türkiye, bu coğrafyanın kendisine verdiği çekim gücünü çok iyi kullanmaya başladı.

Avantajlarını gördü.

Cumhurbaşkanı’nın kamuflaj giymesi yurt dışında bomba etkisi oluşturdu.

Fotoğraflar önemli gazetelerin 1. sayfalarında yer aldı.

Görüntüler yabancı kanallarda 2 gündür dönüyor.

Erdoğan bu sembolleri çok iyi kullanıyor.

Birinci ligdeki muhataplarına gerektiği anda her maliyeti ödetiyor.

Güce dayalı dış politika izliyor.

KOBANİ’NİN KARŞISINA YENİ ASKERÎ ÜSLER

Artık plan-program dönemi başladı.

Adım adım gidiliyor.

Terör örgütünün sıkıştığı Kobani daha yakından izlenecek.

Suruç, Akçakale ve Kızıltepe'de yeni askerî üs bölgeleri kurulacak.

Fırat'ın doğusunu büyüteç altına almak için.

Terör örgütünü nefes alışına kadar izlemek için.

Yeni hedef orası çünkü.

MENBİÇ YENİ DÖNEMİN ANAHTARI

FETÖ dostu General Votel bas bas bağırıyor.

- “Kalacağız...”

- “Gitmeyeceğiz...”

- “YPG en önemli ortağımız...”

Olacakları gördüğü için.

Türkiye Menbiç’te ABD’yi iknaya uğraşıyor.

Mesafe alındı.

Tek amaç var:

PKK/YPG’yi Menbiç’ten göndermek.

Bu ilk adım olacak.

Olumlu sonuçlanırsa çarpan etkisi oluşturacak.

Türk ve ABD ordularının iş birliği doğuya doğru ilerleyecek.

Müttefiklik hukukuna dönmenin anahtarı pekâlâ Menbiç olabilir.

Türkiye sonuna kadar zorlayacak

SİNCAR VE KANDİL AYNI ANDA BASILACAK

Türkiye terörü bitirmeye kararlı.

Her şeyi göze almış durumda.

Irak’la görüşmelerde sona gelindi.

Beraber tatbikatlar yapıldı.

Dostluk bir yere kadar

İlişkiler karşılıklı çıkarlar üzerinden götürülüyor.

Kandil ve Sincar aynı anda basılabilir.

Eş zamanlı operasyonlar görebiliriz.

Kandil’e gidilen yol Zap’tan başlayarak kontrol altına alınıyor.

Bu şekilde PKK, ovada yani Kobani’de sıkıştırılmış olacak.

Tüm bunlar olurken muhalefet yeni vizyon veya stratejiyi bile anlayabilmiş değil.

Türkiye’nin attığı adımları doğru yorumlayamıyor.

Hâlâ geleneksel kodlarla eleştirilerine devam ediyor.

Yeni harekâtlar, operasyonlar çok yakında..."