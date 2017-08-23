Batuhan Yaşar: Merkel o mesajı anlayamadı

Batuhan Yaşar'ın,"Merkel o mesajı anlayamadı" başlıklı yazısının tamamı şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumuna henüz 1 ay vardı..

O da ne..

Alman Devlet Televizyonu’nda (ARD) Türkçe spotlar yayınlanmaya başladı..

-“Diktatörlük oylanıyor.. Aman ha ‘hayır’ verin”

Şimdiye kadar görülmemiş bir şey..

Berlin yönetimi direkt olarak Türkiye’deki seçimlere müdahale etti.

Etti de ne oldu?

Almanya’daki sandıklardan yüzde 63 'evet' oyu çıktı..

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmış..

Alman Tarım Bakanlığı ülkedeki tüm çiftlikleri arıyor, Müslümanlara canlı hayvan satılmaması uyarısı yapıyor..

Nerede o yaldızlı laflar?

Demokrasi.. Özgürlükler.. İnsan hakları.. Din hürriyeti..

ÇAVUŞOĞLU İSPANYA'YI ARAMAYACAK

Hafta sonu İspanya polisi Doğan Akhanlı’yı gözaltına aldı..

Aman Allah’ım..

İsminin önüne ne unvanlar ne unvanlar:

Yok insan hakları savunucusu..

Yok roman yazarı..

Adam katil abi katil..

Döviz bürosunu basmış ve 1 kişiyi öldürmüş..

Yargıtay’ın kesinleşmiş kararına bakın..

Ayrıca bir adam pekâlâ yazar, aktivist olabilir.. Ama bunlar onun katil olamayacağını gösterir mi?

Bir bakıyorsun bütün Berlin ayağa kalkıyor.. Pazar pazar hem de..

İspanya'ya telefon üstüne telefon..

Gabriel de telefona sarılıyor.. Hatta İspanya Dışişleri Bakanı:

-"Hemen Doğan Akhanlı’yı serbest bırakın.. O suçsuz.."

Pardon ama nasıl yani?

Peşinden Şansölye Merkel demeci patlatıyor:

-“Türkiye Interpol’ü böyle kullanamaz..”

Affedersiniz de Şansölye hanım;

Türkiye ne yapsın peki?

Katillerin serbestçe dolaşmasına göz mü yumsun?

Ankara hukukun gereği için Interpol’e bildirim yapmış..

Hani yargı bağımsızdı?

Özetle Almanya resmen ve alenen İspanya yargısına müdahale etti..

Peki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İspanya’yı arayacak mı?

-Hayır..

-Türkiye, bağımsız İspanya yargısına güveniyor ve sonucu bekleyecek..

-Ankara bu aşamada Almanya gibi İspanya yargısına hiçbir şekilde müdahale etmeyecek..

Darbeci FETÖ’cüleri Yunanistan iade edecekti.. Çipras söz vermişti..

Ne oldu?

Atina’dan gelen haberlere göre Berlin yönetimi Yunanistan’ın da kulağını çekti..

ALMANYA’DAKİ TÜRKLER KİME OY VERECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’daki Türklere çağrıda bulununca kızılca kıyamet koptu!

Ne dedi Cumhurbaşkanı:

“Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin"

Cumhurbaşkanı parti ismi verdi mi?

-Hayır..

Şu partiye oy verin buna vermeyin dedi mi?

-Hayır..

Sadece 4 ay önce Almanya ne yapmıştı peki?

Bütün nüfusuyla “hayır oyu” kullanın kampanyası..

Şimdi hangisi seçimlere müdahale oluyor!

Almanya 24 Eylül Pazar günü sandığa gidiyor..

Parlamento yenilenecek..

Gerhard Schröder’in sadece 6 bin oy farkla Başbakan olduğunu da unutmayalım..

Türk kökenlilerin kullanacağı her oy altın değerinde..

Almanya'da 1 milyon 250 bin Türk kökenli seçmen sandığa gidecek.

2013 seçimlerinde Türk kökenlilerin yüzde 64’ü Martin Schulz’un Sosyal Demokrat Partisi SPD’ye oy vermişti.

SPD Gerhard Schröder’den sonra hep eridi.. Bir türlü toparlanamadı..

SPD şimdilerde tam Türkiye karşıtı..

SPD’li Dışişleri Bakanı Gabriel işi ne noktalara kadar götürdü..

Şansölye Merkel’in (CDU-CSU) yani Hristiyan Birlik Partilerinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamaları ortada..

Yeşiller mi dediniz..

FETÖ gönüllüsü Cem Özdemir hatırlarsanız Ermeni tasarısının Alman Meclisinden geçmesi için bir amuda kalkmadığı kalmıştı..

O gün yakasında Ermeni rozetiyle dolaşmıştı..

Sol Parti en ateşli Türkiye karşıtlarından.. Milletvekilleri PKK bayraklarıyla poz vermekten bile çekinmiyor.

Aşırı sağcı AfD’nin bu kez meclise girebileceği konuşuluyor..

Bu bilgilere göre Türkiye karşıtı olmayan parti yok..

O SÖZLERİ TERSTEN OKURSAK

Türkiye Almanya’dan sadece 3 şey istiyor:

1- Darbeci FETÖ’cülere güvenli liman olmayın ve iade edin..

2- Aynı şekilde PKK’lıları da..

3- Birtakım faaliyetlerle (Gezi olayları) Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeyin..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin tersten okumasını yaparsak:

- Türkiye’ye dostluk eli uzatan, Ankara’nın yanında gerçek müttefik gibi davranan partiye oy verin..

- Sen Türkiye dostluğu için adım atarsan, Türkiye aleyhine çalışmazsan oradaki seçmen de sana oy verir..

Dünyanın her ülkesinde durum böyledir..

ABD’ye bakalım mesela:

Başkan İsrail ile iyi ilişkiler kurarsa Yahudilerin oylarını alır..

İrlanda ile iyi geçinirse ABD’de yaşayan İrlandalıların oylarını alır..

Türkiye düşmanlığı sana kaybettirir..

Hala vakit var, vaktin var Şansölye Merkel..."