Batuhan Yaşar: 'Mor Beyin işinde niye hata yok?'

Batuhan Yaşar'ın "Mor Beyin işinde niye hata yok?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Son yaşananlardan bir kez daha anladık ki FETÖ ile mücadele boşluk kaldırmıyor..

Şeytanın bile aklına gelmeyen hilelerle saldırıyor..

'Mor Beyin’le ByLock’u manipüle etmek kimin aklına gelirdi?

Yüzbaşı Burak Akın olayı mesela..

Öyle bir örgütle karşı karşıyayız ki kendi adamlarını gizleyebilmek için silahla vurmaktan çekinmiyor..

17-25 Aralık sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan “FETÖ silahlı bir terör örgütüdür” dediğinde “biraz da abartmıyor mu” denilmemiş miydi?

Ne oldu?

15 Temmuz’da ‘silahlı terör örgütünün büyükbabası’ olduğu ortaya çıktı..

Yine ‘ABD bu FETÖ’yü niye beslemeye devam ediyor? Kıpırdayacak hâli kalmadı’ yorumları yapılmıştı..

‘İşi çoktan bitti’ denilen FETÖ altın vuruşu yani 15 Temmuz’u gerçekleştirdi..

MOR BEYİN OLAYININ PERDE ARKASI

Millî İstihbarat Teşkilatı ve adli makamlara gelen şikâyetler değerlendirilmeye alındı:

1- Temmuz 2017’den itibaren ByLock kullandığı tespit edilen 102 bin tekil, 26 bin de kurumsal toplam 128 bin telefon hattı yeniden incelendi..

2- MİT, BTK ile de iş birliği yaparak olayın teknik olarak nasıl gerçekleştirildiğini ortaya çıkarttı..

3- www.morbeyin.net üzerinden yani kendi iradesi dışında ByLock server'ına yönlendirilen telefon numaraları belirlendi..

4- “Freezy müzik uygulaması”, “Namaz Vakitleri TR” ve “Kıble Pusulası” programları ile kurulan tuzak tespit edildi..

Şimdi gelelim asıl soruya:

FETÖ bu tuzağı neden kurdu?

Her zamanki gibi bir taşla birkaç kuş vurmak için..

200 MAHREM İMAMA KAMUFLE

Birincil hedef 200 mahrem imamın kamufle edilmesiydi..

Bu hilenin ortaya çıkacağını hesaplayan FETÖ, 200 mahrem imamının 11 bin 480 kişiyle birlikte serbest bırakılmasını hedefledi..

Kolay değil tam 128 bin ByLock kullanıcısı tekrar tekrar incelendi..

Altı ay süresince 24 saat esasına göre çalışıldı..

Bu kez mesajlaşma trafiğine de bakıldı:

-“Kiminle ne yazışmış? Hangi mesajlar gönderilmiş?”

Tarihler çıkartıldı..

ÇAPRAZ ELEME YAPILDI

Gizlenmek istenen 200 FETÖ imamı çift eliminasyon yapılarak tespit edildi:

-Hem www.morbeyin.net hem de ByLock programı üzerinden eş zamanlı bağlananlar belirlendi..

-Ayrıca Mor Beyin üzerinden bağlananların mesaj yazıp yazmadıklarına bakıldı..

-Çapraz kontrol işleminin ardından isimler ve telefon numaraları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi..

AİHM İÇİN HAZIRLANDI

FETÖ’cüler ByLock’u itibarsızlaştırmak için uzun süredir büyük çaba harcıyor.

Yaptırılan ve yayınlatılan röportajları gördük..

Ardından sosyal medya üzerinden gelen algı operasyonunu..

ABD ve Avrupa’da bilişim uzmanları STK toplantılarında konuşturuldu.. Sahte dokümanlar hazırlatıldı..

“Mor Beyin” ve diğerleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kullanmak içindi..

BİLİŞİM LİTERATÜRÜNDE YOK!

Uzmanlar çok büyük tuzak kurulduğuna dikkat çekiyor..

Mor Beyin işinin hafife alınmaması gerektiğini söylüyorlar..

Bunu yapabilen başka neleri yapmaz ki?

TÜBİTAK’ın hedef kurum olmasının nedenlerinden biri de bu zaten..

Çünkü ByLock programı sayesinde FETÖ’nün kılcal damarlarına kadar girildi..

NİYE AÇIKLAMA YAPILDI?

Pekâlâ Devlet “bu açıklamayı” yapmadan da 11 bin 480 kişiyi serbest bırakabilirdi..

Mor Beyin olayını gizleyebilirdi..

Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin FETÖ mücadelesine kendinden emin devam ettiğinin ispatıdır aslında..

Devlet geri dönüş yapabiliyor..

Yargıtay’ın “ByLock’un içeriğine de bakılmalı” açıklaması da önemli..

Adaletin tecellisi için her şey yapılıyor..

Türkiye bölünecekti..

Irak, Suriye şimdilerde de İran gibi iç savaşla karşı karşıya bırakılacaktı..

BU BİR HATA DEĞİL

‘Mor Beyin’ yeni tespit olarak değerlendirilmeli..

Evet kendimizi içeride yatanların yerine koyarak da değerlendirme yapalım..

Zor bir süreçten geçiyoruz..

Dünyada eşi benzeri olmayan 40 yıllık büyük suç şebekesi adım adım çökertiliyor..

Son tespit ByLock’un ne denli kuvvetli bir delil olduğunu yine ortaya koydu..

Türkiye’nin uluslararası alanda elini hukuki olarak daha da güçlendirdi..

-Suçla ilişkilendirilmek istenenler ayıklandı..

-Suçsuz gibi gösterilmek istenen 200 mahrem kritpo FETÖ’cü daha ortaya çıkartıldı..

Özetle FETÖ’nün yeni oyunu da çözüldü..."