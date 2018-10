Batuhan Yaşar: 'Papaz Brunson 'İstenmeyen adam' ilan edilerek sınır dışı da edilebilir'

Yaşar, arka kapı diplomasisinin en gergin anlarda bile çalıştığına dikkat çekerek, "Papaz Brunson 'İstenmeyen adam' ilan edilerek sınır dışı da edilebilir" dedi.

Batuhan Yaşar'ın 'Kritik hafta' başlıklı yazısının tamamı şöyle:

"Önemli bir süreçten geçiyoruz.. Bu gerçek.. Önemli kararlar alınıyor ve uygulanıyor..

“Lafla peynir gemisi yürümüyor maalesef..”

Kamuoyu önünde söylediklerini sahaya yansıtamazsan hiçbir anlamı olmuyor..

90'lı yıllardan bahsediyorum..

Sonunda oturttururlardı yerimize..

Şimdilerde çok şey değişti..

En son İdlib'e bakın..

Plan, Soçi'de imzalanan metine göre yürüyor..

Daha alınacak yol var ama..

Türkiye ve Rusya, Suriye'de ilk kez bu kadar yakın çalışıyor..

Bunun önümüzdeki döneme ait sonuçları mutlaka olacaktır..

Bölgedeki 12 kontrol noktasının ilk aşama güçlendirme işi tamamlandı..

Tanklarla takviye edilmesi önemliydi..

İdlib'deki ileri karakollarımız daha da güçlendirilecek..

MCKINSEY KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM açılışındaki dış politika ufuk turu dikkat çekiciydi..

Pragmatist bir lider..

Seversiniz sevmezsiniz ama son 16 yılda hepimizin önemli kazanımları oldu..

Türkiye'yi bir üst lige çıkardı..

Sosyal medyadan saldıran “cahillerin” hepsi âdeta deve kuşuna dönüşmüş..

Kafaları 1 değil 5 metre kumun dibinde..

‘Bu kadar da olmaz' demeyin maalesef oluyor..

Onlar için varsa yoksa Erdoğan..

Bir de işin CHP boyutu var..

Türkiye düşmanlığına soyunan bir muhalefet partimizin olması ne acı..

FETÖ, önüne söylenecekleri koyuyor resmen..

Üç, beş demiyorum..

Sadece bir konuda bile siyaset üretebildi mi?

Çözüm önerisi getirebildi mi?

McKinsey'den tutturmaya çalıştı..

Yine olmadı..

ABD ile ilişkiler kötü diye Amerikan menşeli hiçbir kuruluş ile iş yapılmayacak mı?

Peki CHP niye temsilcisini orada tutuyor? Dönsün Ankara'ya..

O zaman FETÖ ile irtibat kopar ama!

MACAR BAŞBAKANI KİMİ ÖRNEK ALIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pazartesi sabahı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldik..

Bunlar önemli ziyaretler..

Türkiye'nin etki alanının nerelere kadar uzandığını da gösteriyor..

Şehrin sembolü olan tarihî köprünün (Lansz Hid) Türk bayrakları ile donatılması önemli jestti..

Macar Başbakanı Viktor Orban çok güzel ev sahipliği yaptı..

Kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleştirmesi de dikkat çekici:

-“Erdoğan işbaşına geldiğinde Türkiye'nin ekonomik zorlukları vardı IMF'ye bağlıydılar..”

-“Onlar başardı.. Ekonomik olarak düze çıktılar.. Biz de yapabiliriz..”

Elin adamı diyor bunları sen ağzından salyalar saçarak saldırsan ne olur?

İstesen de istemesen de gerçek böyle..

AVRUPA'YA REST Mİ ÇEKTİ?

Cumhurbaşkanının “AB için referanduma gidebiliriz” açıklaması çok dikkat çekti..

Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri neler olduğunu anlamaya çalışıyor..

“Rest mi çekti?” diye soranlar var..

“Türkiye gerçekten referanduma gider mi?” diye araştıranlar var..

Gider tabii.. Cumhurbaşkanı niye rest çeksin?

Gerçekleri, olanları ve olacakları özetledi sadece..

DOMATES NEDEN 10 LİRA?

"Her şey güllük gülistanlık" gibi bir iddiamız kesinlikle yok..

Domates 10 lira olmamalı..

Olmayacak da zaten..

Ama diğer sebze ve meyve fiyatlarına bakın geçen sene ile çok fark yok..

Nar mesela..

Et aynı şekilde..

Domates maalesef geçiş dönemlerinde böyle fiyatlanıyor..

Geçen sene de benzeri yaşanmıştı..

Seradan tarlaya geçişte veya tersi olduğunda uçuyor gidiyor..

Bunun önlenmesi lazım..

Ama sadece domates veya tuvalet kâğıdı üzerinden her şeyi değerlendirmek yanlış olur..

Enflasyon rakamları zaten ortada..

Ekonomik savaş yaşadık/yaşıyoruz..

Bunlar durup dururken olmadı..

Tedbir işini sadece devlete bırakarak da başarılı olamayız..

Hep birlikte işin içine girmeliyiz..

DİKKAT ETTİNİZ Mİ CHP!

Son dönemde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve ekibinin açıklamaları dikkatinizi çekti mi?

ABD yönetimi ile aynı paraleldeler..

Sanki aynı şeyleri söylüyorlar..

Özellikle de Brunson konusunda..

ABD ‘bırakacaklar' diyor..

CHP de aynısını ertesi gün söylüyor..

Bülent Tezcan mesela:

Çıktı “12 Ekim'de Brunson'ı bırakacaklar” dedi..

Sezgin Tanrıkulu'na ne demeli peki?

-“Saçma sapan iddialarla içeride tutuluyor.. Bırakılsın artık..” dedi..

Kendi oğlu olsa bunları söylemez!

CHP, Brunson'ın bırakılmasını istemiyor mu yoksa?

Tabii ki istemiyor.. Ne kadar çok kriz, CHP o kadar iyi..

CUMA NE OLUR?

Rahip Brunson 7 Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmıştı..

Tam 2 yıldır hapiste..

Dile kolay tam 2 yıl..

Hiç de kısa bir süre değil..

İddianamede ciddi suçlamalar var..

PERSONA NON GRATA

Ekonomi programları Brunson'la başlıyor Brunson'la bitiyor..

Dolar fiyatı bile Brunson'a bağlanmış..

Bırakılırsa şöyle, bırakılmazsa böyle..

“Bırakılmazsa yeni ekonomik yaptırımlar kapıda” diyenler de var..

Neyse..

Herkes aklını başına almıştır herhâlde..

15 Temmuz sonrasında Türkiye'de istedikleri gibi at oynatamadıklarını gördüler..

Bedel ödemeden masadan kalkılmadığını da..

Yaşananlar Türkiye'nin mi tercihiydi?

Hiç sanmıyorum..

Arka kapı diplomasisi, en gergin anlarda bile çalıştı..

Papaz Brunson “istenmeyen adam” ilan edilerek sınır dışı da edilebilir..

Cuma günü bağımsız Türk mahkemeleri en doğru kararı verecektir.."